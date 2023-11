SLOŽITÉ ROZLOSOVÁNÍ

Nemá smysl si nic nalhávat, Baník nepůjde do žádného ze zbývajících čtyř zápasů v roli favorita, natož jasného. Určitě ne na Slovácku, doma s Plzní, či se Slavií, a ani v Hradci Králové nemá nic jisté. Stejně náročnou fázi ročníku měli Slezané i v létě, kdy proti těmto soupeřům brali čtyři body. Je evidentní, že to by teď bylo poměrně málo. Nutno si uvědomit, že o co víc zabere FCB teď, o to lépe se mu půjde do ligy v únoru.