SOUPEŘ OPĚT BEZ TRENÉRA?

Je dost možné, že stejně jako v prvním kole proti Českým Budějovicím se Slovácko bude muset obejít bez zdravotně indisponovaného hlavního trenéra Martina Svědíka. Bývalému kouči Baníku však dělá asistenta další muž s výraznou ostravskou minulostí – Jan Baránek mladší. „Určitě to pro mě bude speciální, to je každý proti Baníku, protože jsem tam jako hráč, nebo trenér strávil dvanáct let. Je to specifické, ale tím to hasne. My se musíme připravit a jít tam uspět,“ uvedl pro klubový web Baránek.