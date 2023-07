OFSAJDOVÝ TANKO

O bývalém italském útočníkovi Filippu Inzaghim se říkalo, že se narodil v ofsajdu. Po Slovácku si toto musí myslet fanoušci Baníku o Abdullahim Tankovi. Nigerijský útočník se v postavení mimo hru objevil několikrát, z jedné situace i skóroval. „Svým pohybem a rychlostí je nebezpečný. Možná bude muset pilovat náběh na kolmou, nebo prostrčenou přihrávkou, abychom to načasovali správně. Při své rychlosti může být i dva metry před obráncem a stejně mu uteče,“ byl přesvědčený Pavel Hapal. „Musí to pohlídat, ale jinak skvělý hráč. Jen mu to kopnete za obranu a on to vždy stihne. Pro střeďáka je to skvělé,“ líčil Matěj Šín.