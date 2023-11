/FOTOGALERIE/ Není to poprvé v sezoně, kdy fotbalisté Baníku Ostrava mohli jít na třetí místo tabulky FORTUNA:LIGY. Ani tentokrát se nepovedlo. Svěřenci kouče Pavla Hapala, jemuž chyběli vykartovaní David Lischka s Ewertonem, v nedělním duelu 16. kola nejvyšší soutěže podlehli góly Marka Havlíka a Rigina Cicilii v Uherském Hradišti Slovácku 0:2, a vypadli z elitní šestky.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) v 16. kole FORTUNA:LIGAY vyzvali Baník Ostrava. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Střetnutí dvou pohárových aspirantů se lámalo po půlhodině hry. Baník v úvodu dobře kombinoval, hrál rychle, přímočaře, napadal. Šance měli Buchta, Rigo, Šín a především Tanko, který ale po chybě Doskiho v rozehrávce gólmana Heču neobešel. A navíc ve 29. minutě Letáčka obstřelil Marek Havlík. „Když jsem se na to díval, říkal jsem si, že je to moc, že letí nad bránu. Naštěstí to krásně zapadlo,“ popisoval autor vítězné trefy s úsměvem.

„Takhle už to mockrát asi netrefí,“ kroutil hlavou středopolař Baníku Jiří Boula. „Od té chvíle jsme ale měli problém, náš výkon byl slabší. Uprostřed hřiště nás Slovácko přehrávalo, dobře to zahušťovalo. Hráli tam i v pěti a my měli méně ze hry,“ přiznal.

Podobně to viděl i domácí kouč Martin Svědík. „V prvních patnácti minutách byl Baník lepší. Ovládl střed hřiště, naše balony, chytal rozehrávku, my zbytečně kazili a oni chodili do rychlých kontrů,“ věděl. „První klíč v zápase byl v tom, že Milan Heča chytil nájezd Tankovi. Stejně jako byl důležitý první gól, nebo nástup do druhého poločasu, kdy měli šance Cicilia a Trávník. A Baník jsme do ničeho nepustili,“ hodnotil dále Martin Svědík.

Baník sice po pauze mohl několikrát uniknout a něco si vytvořit, ale selhal v řešení akce. „Místo přihrávky chceme jít jeden na jednoho, později naopak. Je to o kvalitě,“ měl jasno Jiří Boula.

Kritický byl i jeho šéf. „Jsem naštvaný, že jsme to nedokázali vyřešit. Těch situací jsme měli víc už v první půli, kdy jsme nedohráli spoustu brejků. Několikrát jsme šli tři na dva, tři na jednoho,“ lovil v paměti trenér Baníku Pavel Hapal.

„Jsem z průběhu hrozně zklamaný. Do zápasu jsme vstoupili výborně. Měli jsme minimálně dvě stoprocentní šance, ale za celý zápas jen devět střeleckých pokusů, z toho pouze jeden na bránu. Pokud netrefíte branku, těžko můžete dát gól,“ uvědomoval si.

„Myslím si, že kdybychom v úvodu šli do vedení, mohlo to být jiné. Spíše mě ale vadí druhý poločas. Tam to bylo z naší strany málo a nezasloužili jsme si odvézt nic,“ uzavřel Pavel Hapal.

1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:0 (1:0)

Branky: 30. Havlík, 71. Cicilia. Rozhodčí: Černý – Caletka, Antoníček, video: Adámková. ŽK: Cicilia (Slovácko). Diváci: 6632.

Slovácko: Heča – Reinberk, M. Kadlec, Daníček, Doski (74. Holzer) – Trávník (82. Hofmann), Havlík – Petržela (63. Siňavskij), Valenta, P. Juroška (74. Kalabiška) – Cicilia (82. Vecheta). Trenér: Svědík.

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe (72. J. Juroška), Frydrych, Pojezný, Kpozo – Boula – Buchta (83. Madleňák), Kubala, Rigo (72. Kaloč), Šín (62. Klíma) – Tanko (72. Almási). Trenér: Hapal.