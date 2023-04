/ROZHOVOR/ Patřil k nejvytíženějším hráčům na hřišti, přes jeho levou stranu Baník často útočil a létaly odsud nebezpečné míče do pokutového území Liberce. V závěru měl dokonce sám jednu možnost. Nic. Ani snaha obránce Eldara Šehiče Ostravanům nepomohla ven z krize. Sedm zápasů jsou bez vítězství. Nebylo divu, že i jemu byl bod za sobotu plichtu 0:0 málo. „Samozřejmě. Všichni jsme od toho zápasu čekali víc, než remízu,“ prohlásil bosenský zadák.

„Dneska jsme tlačili devadesát minut, byli jsme určitě lepší tým, i ta červená byla zasloužená. Snad to v příštím zápase zlomíme, nebo nevím… Jsem zklamaný, smutný, ale musíme makat dál a věřit,“ dodal Eldar Šehič.

Je to křeč?

Nemyslím si, že křeč, ale můžu říct, že spousta z nás nemá formu. Nedaří se, viděl jste dneska. Spousta šancí, spousta dobrých centrů, dobrých akcí, ale nezakončíme to. Nedáme gól. Musím všechny, kdo hráli, pochválit, protože jsme je fakt tlačili. Není to křeč, ale nedaří se.

Změn ve vaší sestavě bylo hodně. Kdy jste se to dozvěděli?

Já nevěděl, že budeme hrát v tomto složení, také jsem byl překvapený, když jsem viděl sestavu. Ale to nebudu komentovat, protože je to záležitost trenéra. Moje úloha je hrát.

Byl jste hodně ve hře, měl jste řadu akcí a centrů. Jak jste se cítil?

Dobře. Minulý týden, když kluci měli pauzu, jsem hrál za béčko, abych měl v nohou nějaký zápas. Cítil jsem se pak lépe. Až v posledních deseti minutách jsem pociťoval nějakou únavu, ale myslím, že jsem to zvládl.

Možná jste nakonec mohl skórovat, když jste po centru Cadua zavíral zadní tyč, ale asi bylo proti vám sluníčko, že?

(usmívá se) Ne, sluníčko ne, ale chyběl mi fakt jen kousek.

Neuškodilo vám ve výsledku i to vyloučení, protože Liberec se tím úplně zatáhl na vlastní šestnáctku?

Já nevím… Myslím si, že Liberec schválně přijel do Ostravy takhle hrát. Věděli, že se budeme tlačit, protože sami jsme se dostali do takové situace, že musíme vyhrát. Bohužel, nepovedlo se. Ale bylo jasné, že budou hlavně bránit a čekat na kontry. V defenzivě jsme byli dobří.

Jak ta situace, kdy jste sedm ligových zápasů nevyhráli a propadáte se tabulkou, doléhá na tým?

Sami jsme se tam dostali, my hráči. Nikdo jiný. Teď musíme držet při sobě, být spolu, makat, a trénovat ještě víc. Rád bych pochválil kabinu, která funguje výborně, i když se nedaří. Všichni makáme pro Baník, chceme pro něj to nejlepší, pro fanoušky, a věřím, že se co nejdříve zase dostaneme nahoru.

Máte ale těžký los…

Jo, je teď spousta těžkých zápasů. Příště Slovácko, kde to bude boj, pak Plzeň doma… Nebude to lehké, ale aspoň jeden z nich musíme zvládnout.

Před rokem jste hrál v Karviné o záchranu, také jste některé zápasy neměli špatné, ale body nebyly. Je to teď jiné?

Teď jsem se o tom zrovna bavil s Kuzmou (Kuzmanovičem), že tato sezona mi připomíná minulou v Karviné. Hráli jsme výborně, některé po celých devadesát minut, spousta kluků z týmu i teď hrají první ligu, ale nedařilo se. Útočili jsme, tlačili, ale buď z toho byla remíza, nebo prohra. Trochu mi to teď připomíná, ale nerad bych to prožil znovu. Radši o tom nemluvit.

A Karvinou ve druhé lize sledujete?

Samozřejmě. Když má čas, tak tam zajdu. Zrovna minule jsem tam byl.

Ještě k zápasu. Tým jednou podržel Jiří Letáček, který nastoupil místo Jana Laštůvky, ale působil jistě…

Výborně. Minulý týden chytal za béčko a také výborně. I tam chytil tutovku, dneska taky, takže ho musím pochválit, protože v lize nechytal dlouho. Na první zápas tady v Baníku to bylo výborné.

Nehrklo ve vás v závěru při šanci Valenty, jehož střelu Jiří Letáček vytáhl nad břevno?

Víte, jak to je… Vždycky nějaký strach máte, bojíte se, abyste nedostal blbý gól. Oni také musí mít v zápase aspoň jednu šanci. Dneska to byla jejich největší.