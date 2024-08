Od chvíle, kdy převzal Ondřej Kania po Ludvíku Karlovi nadvládu na fotbalem u Nisy, se tu a tam zmíní o Baníku Ostrava. Nejvíce to bylo v souvislosti se zájmem Slezanů o Michala Hlavatého, jenž Kania označil za umělý kvůli vyšponování ceny, aby pak přiznal, že Baník asi měl o technickou oporu Pardubic opravdu zájem, přičemž vztah s Baníkem označil za novou rivalitu.

S tímto by jistě nesouhlasili fanoušci Baníku, nebo aspoň jejich převážná část, která nechce o ničem takovém ani slyšet. Liberec je pro ně soupeř jako každý jiný. Na předsezonním setkání na Bazalech s vedením klubu, včetně majitele Václava Brabce, však na směrem k šéfovi klubu jeden dotaz na Ondřeje Kaniu přišel. „Už jsem někde říkal, že v některých otázkách nemůžu být upřímný,“ pousmál se Brabec.

„Na české poměry je hodně mladý, aktivní na sítích, což my starší majitelé ne. Nevím… Majitel Liberce poptával více klubů. Ptal se na Zbrojovku, na Budějovice, i na Baník, skončil v Liberci a to mám pocit, že pochází z Brna, firmu má někde ve Španělsku, v Praze…,“ vypočítával Brabec. „To jsem nepochopil, určitě ne,“ usmíval se Kania před pár týdny v podcastu Liga naruby.

„Pan Brabec je o dost starší, a hlavně o hodně bohatší, než já, takže nedává logiku, abych se zajímal o klub, kde je taková majetková situace. Je to nesmysl, vůbec nevím, kde se to vzalo,“ vyloučil Ondřej Kania s tím, že se možná šéfů Baníku dotklo, že Liberec vyhrál „závody“ o Michala Hlavatého.

„Určitě ho to pohltilo, do toho se dokážu vcítit, je ambiciózní, ale jak říká Luděk (Mikloško), budu rád, když si to nebudeme rozdávat na sítích, ale na hřišti. A budu moc rád, nejen vůči Liberci, ale vůči každému soupeři, když ho tam budeme porážet,“ doplnil.

Teď na první konfrontaci dojde.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Utkání 30. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Slovan Liberec, 28. dubna 2024, Ostrava. (zleva) Filip Prebsl z Liberce a David Lischka z Ostravy.

PROBLÉMEM PRODUKTIVITA

Je jasné, že Ostravané do utkání půjdou i s možností využít obránce Patricka Kpoza, na něhož měli zhruba desetimilionovou nabídku z ruského Krasnodaru, ale odmítli. Naopak v kádru již není jiní levonohý obránce či křídelník Eldar Šehič, kterého Baník pustil na hostování do Pardubic. To jsou poslední pohyby v kádru, možná i v rámci celého léta.

Víc než na defenzivu, jejíž oporou se stal ještě nedávno liberecký Matěj Chaluš, však v Ostravě musí koukat dopředu. Když se nepočítají zápasy s podprůměrným FC Urartu ve 2. předkole Konferenční ligy, nasázeli Slezané v dalších šesti soutěžních zápasech jen čtyři branky. Po jedné Bohemians, Jablonci, Hradci Králové a Kodani. Naopak v Dánsku, stejně jako posledně na Slovácku, vyšel tým Pavla Hapala naprázdno.

Přitom v těchto šesti duelech vypálil celkově 81 střel, z nichž ale jen dvacet osm letělo na branku, dalších dvaadvacet bylo zablokovaných. Dobývání zatažených obran dělá Baníku problémy, nicméně i přesto se v každém utkání do šancí dostat umí. Nastává ale jiný problém – proměnit je.

„Je evidentní – a na Slovácku se to jen prokázalo – že Baníku chybí střelec. Frajer, který bude pravidelně skórovat, jemuž připravíte dvě šance a on aspoň jednu promění. Toho aktuálně Baník nemá, i když můžeme mluvit o tom, kolik jiné práce útočníci udělají. Stejně pak každý kouká jen na góly,“ říká ve svém komentáři pro Deník bývalý kapitán Baníku Martin Lukeš, přičemž z útočníků se ve zmíněných duelech trefili jen Abdullahi Tanko a Erik Prekop.

Podobně mluvil i Verner Lička po Kodani. „Jestli Baník nejde dál, musí tu příčinu hledat jen v sobě,“ nastínil. „Nejistota, nedůvěra ve svou výkonnost a vůbec schopnosti v proměňování šancí a řešení finální fáze, to se asi projevilo nejvíc. Z těch šesti, sedmi, možná osmi šanci, kde by mělo dojít ke kvalitnímu zakončení, aby z toho byl gól, tak tomu tak nebylo. Je nutné si uvědomit, že tam nebyly situace, kdy by Kodaň musel zachraňovat gólman. Jasně, chytal spolehlivě, ale rozhodně nelze říct, že by Baník vychytal,“ podotkl.

Problém podle něj je i ten, že třeba s Kodaní střídající hráči nepřinesli potřebnou kvalitu a neudrželi Baník v tlaku. Vše se nakonec ukázalo i na Slovácku, byť zde výkon gradoval díky příchodům Rigo či Ewertona.

„Centry ze stran byly nepřesné, nebo jsme si nenašli ideální prostor. Třeba ale Jirka Klíma měl stoprocentní tutovku na hlavě, kterou mohl proměnit,“ přiznal Hapal. „Je ale pravda, že jsme buď trefili prvního hráče, nebo nám chyběl agresivnější pohyb na přední tyč. Ale na druhé straně je potřeba pochválit Slovácko, které to výborně odbránilo,“ věděl.

„Tlačili jsme se dopředu, chtěli jsme s výsledkem něco udělat, bohužel nás trápí koncovka. Nedokážeme vstřelit víc, než jednu branku. Proto nemůžeme být úspěšní,“ uvědomil si Pavel Hapal.

Pro zápas s Libercem však Baník může těšit fakt, že Slovan do Ostravy jistě nepřijede bránit. Pro FCB však začíná zásadní období, kterým buď značně pomoci, nebo uškodit. Po Liberci, proti němuž mu bude chybět distancovaný David Buchta, jede Hapalův tým ve středu k odloženému derby do Karviné a příští neděli, v posledním kole před reprezentační přestávkou, zajíždí na Andrův stadion v Olomouci, kde se mu docela daří.

Lička však vidí odpověď na (ne)posun Baník v delším časovém horizontu. „Na konci roku uvidíme, jaký udělal, nebo neudělal, pokrok. Pokud ne, terčem bude Pavel Hapal, nicméně fotbal je týmová práce. Uvidíme na konci listopadu,“ uzavřel Verner Lička.