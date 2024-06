Sotva dozněly oslavy návratu do Evropy, hned začali fanoušci fotbalového Baníku Ostrava nadšeně řešit, koho by chtěli, přáli si, nebo koho vůbec mohou dostat jako soupeře ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. Deník oslovil tvůrce známého twitterového účtu Milan Coen, jenž se zabývá klubovými a národními koeficienty UEFA, potažmo daty vyplývajícími z nich pro nasazování do mezinárodních soutěží, aby ozřejmil, kteří protivníci mohou vzejít z aktuálního rozložení sil na fotbalovém kontinentu.

Fanoušci Baníku na hřišti. | Video: David Hekele

Čtrnáct let trvalo, než se název „Baník Ostrava“ objeví v osudí losu některého z evropských pohárů. Naposledy se tak stalo v létě 2010, kdy FCB vyřadilo gruzínské WIT Georgia Tbilisi (6:0 a 0:0), aby následně vypadlo s běloruským Dněpr Mogilev (0:1 a 1:2). Asi málokdo by tehdy řekl, že pro třetí největší město Česka to bude až do roku 2024 poslední mezinárodní zkušenost.

To se podařilo utnout v minulých dnech. Baník se výhrou 6:0 nad Slováckem vyhoupl na čtvrté místo, jelikož Mladá Boleslav padla v Edenu se Slavií. Po závěrečném hvizdu se na Městském stadionu ve Vítkovicích strhla asi největší oslava „bramborové“ příčky v historii českého fotbalu.

Fanoušci vběhli na hřiště, zpívali chorály s hráči, oslavnými gesty nešetřil ani majitel Václav Brabec, velké štěstí bylo znát i na sportovním řediteli Luďku Mikloškovi nebo často kritizovanému trenéru Pavlu Hapalovi. „Byla to pro nás velice těžká sezona, turbulentní,“ hodnotil Hapal.

SCHŮDNÉ DRUHÉ PŘEDKOLO

Neděle 26. května 2024 bude zapsána v klubové historii velkým písmem, jelikož B-tým se po 56 letech vrátil do druhé ligy, Baník pak do Evropy. Kromě toho spřátelený klub GKS Katovice po téměř dvou dekádách je zpět v polské Ekstraklase, jako vrchol dne pak přišlo zlaté finále českých hokejistů na mistrovství světa v Praze. „Čtrnáct let je dlouhá doba,“ přiznává Milan Coen, který pochází z Ostravy a je fanouškem Baníku.

„Jsem rád už za samotnou účast, je to opravdu dlouho na takový klub s tradicí. Po letošním zázračném ročníku máme díky národnímu koeficientu dost nahráno, ale není třeba připomínat, že každý bod se počítá a může hrát obrovskou roli v celé pětiletce,“ podotýká v rozhovoru pro Deník vzápětí.

V této chvíli mají fanoušci Baníku jedinou absolutní jistotu. O dalším evropském osudu slezského klubu se bude rozhodovat ve čtvrtky 25. července a 1. srpna, kdy jsou naplánovány oba zápasy 2. předkola Evropské konferenční ligy. Los proběhne 19. června, což však neznamená, že v toto datum bude znám i soupeř. Jen se jejich okruh zúží. Ke konkrétnostem se však dostaneme.

Baník se od rozdělení Československa podívá na evropskou půdu popáté. Jen pro srovnání, pražská Sparta nechyběla alespoň v kvalifikacích ani jednou. Zajímavostí rovněž je, že vzhledem k vývoji formátů soutěží v minulosti Ostrava nikdy nezažila skupinovou fázi. Aby se letos Baník dostal do hlavní fáze, která bude mít podobu jedné velké skupiny, musel by tým kouče Pavla Hapala, o jehož pokračování se stále jedná, přejít přes tři soupeře.

To je ale vzdálená budoucnost. Vzhledem k nulovému vlastnímu koeficientu využije Baník ve 2. předkole pravidlo o 20 procentech toho národního. To pro následující sezonu dělá 7,210 bodu a Slezané tak mají jistotu, že v této fázi kvalifikace budou nasazeni.

To je velká výhoda oproti pražským Bohemians před rokem, kteří nasazeni nebyli a „schytali“ silný norský Bodø/Glimt, s nimiž vypadli. Seveřané pak nejenže prošli úspěšně přes všechna předkola, ale postoupili i ze skupiny do jarního play off. „Takový soupeř Baníku při startu nehrozí,“ hlásí Milan Coen.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v utkání 5. kola nadstavby proti Slovácku. Ještě před zápasem svůj postup do druhé ligy oslavili s fanoušky hráči B-týmu.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Okruh možných protivníků je tím pro Baník užší, ovšem zdaleka nikoli jasný. „Předkola Konferenční ligy, to je hotová džungle…,“ přiznává Coen. „Není možný žádný reparát, vypadnete a končíte. To neznamená, že nejde uspět. Fiorentina to letos dotáhla ze 4. předkola do finále. Nebo Plzeň ze druhého předkola do čtvrtfinále. Baník slaví návrat do pohárů, ale na rovinu, počítají se hlavně skupiny, nebo nově ligové fáze. Takový úspěch Baníku chybí a že by si jej měl připsat právě teď, se jeví značně nepravděpodobně,“ ví s tím, že přejít přes tři předkola chce kvalitu, nasazení i štěstí.

„Predikovat soupeře lze, ale vlastně to zatím nemá cenu. Pár faktů: Baník bude nasazen, což je velmi důležité, ale soupeřem mu může být teoreticky klub země od šestého místa pořadí, až po poslední padesáté páté. Druhé předkolo se losuje v době, kdy nebude odehráno ani předkolo první,“ přidává Coen další poznámku, že každé další předkolo se bude losovat vždy dříve, než se to předešlé odehraje.

Při losu se pak vždy počítá s tím, že postoupí podle koeficientu favorit. Pokud tedy někdo favorita vyřadí, může převzít pro další předkolo jeho klubový koeficient a z nenasazeného se stát nasazeným. „Soupeři FCB pro druhé předkolo? Tromsø IL. Brann Bergen, Häcken, polský Slask, běloruské Neman Grodno a spousta dalších. UEFA před losem vždy rozdělí celé pole do podskupin, kde hraje roli také přijatelná vzdálenost a další nikdy nespecifikované vlivy,“ nastiňuje Milan Coen.

CÍL? ASPOŇ JEDEN POSTUP

Kuriózně o kousek jasnější je situace v případě postupu a účasti ve 3. předkole. „Baník nemůže ve druhém předkole narazit na favorita a převzít jeho koeficient, ten vlastní je slabý a ve třetím předkole by tak byl nenasazen. Kvalita soupeřů už jde ale rapidně nahoru,“ upozorňuje Milan Coen a vypíchne pár těch nejlepších, kteří v osudí velmi pravděpodobně budou. Jde o FC Kodaň, Gent, Başakşehir, Legii Varšava či Maccabi Haifa. „Pokud se podíváme, kdo je aktuálně na chvostu možných soupeřů, už to může vypadat schůdněji: Osijek, Dudelange, Trnava,“ vypočítává Milan Coen.

„Tady už hodně záleží na faktoru štěstí. A je zde také možná varianta popsána výše, vyřaďte favorita a pro poslední čtvrté předkolo převezměte jeho koeficient a buďte nasazeni,“ dodává.

Sám si myslí, že by pro Baník měl být vzhledem k okolnostem cílem jeden postup. „Ve třetím předkole se pak podle losu důstojně utkat. Nabízí se velmi dostupné lokality, i vzdálenější a atraktivnější. Takže podtrženo a sečteno, chtěl bych se vyhnout opakování akce Bohemians,“ má jasno.

„Uvidíme, jak se k tomu postaví samotný klub, protože zásadně nakupovat a posilovat, pokud na to majitel má, se může zdát pro dva nebo čtyři zápasy vlastně pošetilé. Tady bych připomenul, o co se bude v našich soutěžích hrát příště,“ líčí s tím, že mistr české ligy příštího ročníku půjde přímo do Ligy mistrů. „Tam asi ambice Ostravanů nesahají,“ je si vědom Milan Coen, ale atraktivní jsou i další pohárové pozice.

„Třeba vítěz českého poháru jde až do čtvrtého předkola EL, což značí minimálně jistotu ligové fáze Konferenční ligy. A to je sakra motivace! Baník, když chce, umí v domácím poháru jít daleko,“ míní. „Každopádně, užijme si příští ročník, který je první podle nového tříletého systému. Ligové fáze budou hodně napínavé i atraktivní a takové tři české kluby by se nám šikly. Čtvrtému a pátému se určitě nebráníme. Koeficientům zdar,“ uzavírá Milan Coen.