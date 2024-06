Trenéři vyrukovali na čtvrtý celek minulé sezony polské Ekstraklasy se dvěma téměř rozdílnými jedenáctkami, včetně podepsaného Brazilce Ewertona. Jedinými hráči, kteří absolvovali celý zápas, byli brankář Jiří Letáček a stoper Karel Pojezný.

Kromě dalších gólmanů a zraněných Davida Lischky s Filipem Kubalou do duelu vůbec nezasáhli útočník Erik Prekop a čerstvá posila do obrany Matěj Chaluš. Jak známo, s týmem v Polsku není střelec Ladislav Almási, který má namířeno do Dunajské Stredy.

První poločas duelu nabídl řadu chyb na obou stranách a z toho plynoucí větší či menší šance. Baník jednou neuhlídal standardní situaci a poté doplatil na minelu Uchenny v rozehrávce. Z toho vyplynuly dva zásahy Štětína. Stoper Ostravanů ale zároveň několikrát hasil nebezpečí před svou brankou. Na druhé straně mohl udeřit Tanko, ale problém mu dělala práce s míčem.

Po pauze se Slezané zlepšili, ze standardky a nahrávky Frydrycha snížil Rusnák, sám Frydrych pak mohl vyrovnat, ale penaltu po faulu na Adedirana poslal jen prudce do břevna.

„Porážka nás samozřejmě štve, i když si myslím, že druhá půle byla podle mých představ. Snesla měřítko. Byli jsme dobří v pohybu, ale nevyšel nám první poločas. Vůbec jsme nechytili běžecky tempo a dělali jsme spoustu chyb. Z toho jsem zklamaný,“ uvedl trenér Pavel Hapal.

Hledal pak důvody toho, že se jeho svěřencům úvod duelu nevydařil. „Únava samozřejmě hrála určitou roli, ale soupeř nás přehrál fotbalovostí, i když jsme měli první dvě velké šance. Měli jsme vstřelit branku, možná by to bylo jiné, ale nelíbilo se mi to. Z hlediska pohybu i kvality hry,“ pokračoval kouč.

Zároveň nevyloučil i určitý klad takového nezdaru. „Mohli jsme to ještě zremizovat, ale možná je taková porážka dobrá, abychom nad sebou zapřemýšleli a nachystali se na další zápasy,“ doplnil Hapal, jenž v příštích kláních počítá na určitou minutáž i s Matějem Chalušem.

Baník v soustředění pokračuje, ve středu ho čeká dvojzápas. Nejprve od 16 hodin Lech Poznaň, o dvě hodiny později skotské Dundee FC.

Baník Ostrava – Pogoň Štětín 1:2 (0:2)

Branka Baníku: Rusnák.

Sestava Baníku: I. poločas: Letáček – Juroška, Uchenna, Pojezný, Kpozo – Buchta, Boula, Šín, Ewerton – Klíma, Tanko. II. poločas: Letáček – Fukala, Frydrych, Pojezný, Šehič – Rusnák, Nogha, Grygar, Holzer, Šudák – Adediran. Trenér: Hapal.