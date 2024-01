Třiadvacetiletý Afričan si prožil v minulých týdnech jízdu nahoru dolů. Zájem o něj měly mít Pardubice, poté se ozval Baník, s nímž se Dynamo dohodlo na přestupu. Adediran však stoprocentně neprošel zdravotní prohlídkou, a i když mu stav kolene nebrání hrát, Slezané pro jistotu sáhli po hostování do konce roku s tím, že si hráče nejprve otestují.

Ačkoli jde spíše o útočníka, trenér Pavel Hapal s ním počítá spíše na křídlo. Těch má na rozdíl od hroťáků (Tanko, Klíma, Almási, Kubala) málo. „Čekáme od něj, že se bude dostávat do gólových situací. Je velice silný na míči i zády k bráně, prvních pět, šest kroků má velice silných, takže věřím, že nám pomůže,“ říkal Hapal po Vyškovu.

„Může hrát z kraje, hodně o tom uvažujeme. Hrával to i na Dukle, cítí se tam nejlépe, ale tentokrát jsme šli ve druhé půli do tříobráncového systému, takže jsme ho dali na hrot s Lacem Almásim,“ vysvětloval dále Pavel Hapal.

Tuto verzi potvrdil na soustředění v Turecku, když ho nasadil na levý kraj zálohy. Výsledek? Nic moc. Viditelná únava, o náhradě za Ewertona se určitě nelze bavit. „Měl tam dobré momenty, ale ještě to bude chtít s ním trochu času, protože není zvyklý na ten náš styl hry, který je o pohybu a fyzické náročnosti. Věřím, že k tomu potřebuje ještě čas,“ hájil svého svěřence Hapal.

Každého asi ale zarazil jeden fakt. Adediran přišel na hostování z Českých Budějovic, se kterými se Slezané střetnou v sobotu 10. února na jihu Čech. A jak to tak v tuzemsku bývá, hráči na hostování proti svým kmenovým klubům nenastupují.

Koneckonců Baník to poznal v poslední době v případě Davida Lischky, Srdjana Plavšiče, nebo Ewertona. Co tedy Adediran? S ním trenér Pavel Hapal může pro tento duel počítat. Dohoda o hostování tuto klauzuli podle informací Deníku neobsahuje.

Kdyby to nešlo, byl by to pro Hapala problém. Jak už bylo napsáno, nadbytkem křídel rozhodně netrpí, navíc v prvních třech kolech nemůže využít služeb distancovaného útočníka Abdullahiho Tanka. Že má Adedirana se tak bude jistě hodit.

Opačným směrem – tedy z Ostravy do Českých Budějovic – naopak poputuje po konci na Africkém poháru národů, kde reprezentoval Gambii, obránce Muhammed Sanneh. Dynamu bude zapůjčen pro celé jaro.

S nepořízenou se pak vrací Martin Hrubý z druholigového Prostějova. Devatenáctiletý gólman odchytal druhý poločas víkendového přípravného duelu proti Sigmě Olomouc, v němž třikrát inkasoval. Po týdnu je tak zpět na Bazalech.