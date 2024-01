„Jemu pošlu první obecnější zadání, aby nám učinil nabídku,“ začíná povídání Matěj Šturala. Základem je dostupné a perfektní tréninkové hřiště. „Jsou hotely, které ho nabízí v areálu a přímo u moře, ale to nám nedoporučovali sami Turci. Fouká tam. Lepší je to mít ve vnitrozemí, naše hřiště je do deseti minut jízdy autem,“ líčí Šturala s tím, že na hotelu má tým vyhrazeno celé patro.

Ačkoli Baník zamířil do stejného místa, musí majitel Václav Brabec sáhnout do kapsy hlouběji, než loni. Ani Beleku se zdražení nevyhnulo. „U nás to dělá asi dvacet procent,“ vypočítává Matěj Šturala. „Samozřejmě peníze je třeba zohlednit, ale vyhrál fakt, že to tady máme ověřené. Proto jsem se tam tentokrát nemusel ani vydávat na žádnou inspekci,“ usmívá se vzápětí.

Fotbalisté Baníku Ostrava vyrazili na soustředění do Turecka. Mužstvo i realizační tým ráno odcestovali autobusem z Ostravy do Vídně, odkud odpoledne poletí do Antalye.Zdroj: FC Baník Ostrava

Finální cena se odvíjí od počtu dní, Baník jich v resortu stráví deset, výsledkem je pak na faktuře suma na zhruba milion a půl českých korun. „Je to hodně, na druhé straně oproti Španělsku a Portugalsku jde pořád o až trojnásobně levnější variantu,“ naznačuje Šturala směrem k destinacím, kam létá Sparta, Slavia, či Plzeň. „My se těmito možnostmi zabývali, nabídky si nechávám posílat, ale brzy jsou shozeny ze stolu. Tohle je teprve hodně,“ krčí rameny marketingový šéf FCB.

„Samozřejmě tam jsou i zvučnější soupeři, ale myslím si, že letos se podařilo poskládat slušnou paletu protivníků. Z českých klubů asi nejlepší, spolu se Sigmou. Je to na evropské úrovni,“ poukazuje na protivníky jako Dynamo Kyjev, a Levski Sofia. „Neopomíjel bych ale ani Olympii Lublaň, která hraje Konferenční ligu. Je to pro nás zajímavé srovnání,“ připomíná Šturala.

Hned při své turecké premiéře Baník narazí na Oboloň Kyjev, naopak závěrečným sokem a ligovou generálkou bude souboj s černohorským Dečič Tuzi. „Agentury, které to zařizují, mají širokou škálu mužstev, která v daných termínech kombinuje mezi sebou. Někdy to není lehké skloubit, nicméně i já jsem překvapený, jak nám to letos vyšlo,“ pochvaluje si Šturala, že je důležité mít v Turecku kontakty, abyste se dostal k zajímavým soupeřům.

„Agent mi pošle seznam, který pak diskutuji s trenéry a sportovním ředitelem. Třeba Obolon Kyjev, soupeř zprostředka ukrajinské ligy, není tím, na kom to chceme stavět, ale do programu dvojzápasu se nám hodí. Navíc jsme měli další zvučná jména, ale netrefili jsme se do termínu,“ odhaluje Šturala.

ŠTURALA: MÁME JMÉNO, VYBÍRÁME SI

Ve hře měla být třeba srbská Crvena Zvezda Bělehrad, účastník Ligy mistrů, nicméně ta nakonec odcestovala na Kypr. „Řekl bych, že jsme klub, který tam má určité jméno a soupeři si nás i vybírají. Nejsme jen doplňkový zápas, ale kolikrát jeden z hlavních. A my si také vybíráme,“ upozorňuje Matěj Šturala.

Že se podařilo sehnat soka kalibru Dynama Kyjev bere jako důkaz. „Jde o klub stabilně na vysoké úrovni, ale věřím, že to bude vyrovnaný zápas, že jsme na tom podobně. I pro hráče je to lákadlo, určitá prestiž, pořád Dynamo Kyjev znají víc, než Dečič z Černé Hory. Dokonce se přizpůsobili našemu programu,“ prozrazuje Šturala. „Jsme rádi, že máme možnost hrát se známými kluby jako Dynamo a Levski, protože zvučnější kluby jezdí jen na jih Evropy, nebo už hrají své soutěže,“ dodává.

Kdekoho pochopitelně napadne riziko případu, který se před pár dny stal Slovácku, kdy o jeho zápasu s Rapidem Vídeň oficiální fotbalové orgány nevěděly, sudí byl bez licence a panuje velké podezření, že za jeho podivnými verdikty stojí sázky.

Baníku udělal maximum, aby se jemu nic podobného nestalo. „Všechny zápasy máme nahlášeny a schváleny na turecké i české asociaci, a také od UEFA. Turecká asociace nám delegovala i rozhodčí. Tomu pak odpovídá i cena,“ reaguje Matěj Šturala.

Klub se snaží také o stream své přípravy. Aktuálně mají fanoušci, kteří nepoletí za týmem do Beleku, jistotu, že uvidí prostřednictvím youtube utkání s Lublaní a Levski. „Oba zajišťuje turecká agentura, takže budou kvalitní,“ slibuje Šturala. „Další zápasy jsou v jednání, protože je to vždy na domluvě obou týmů. Někteří to totiž nechtějí. My jsme tomu ale naklonění, zvlášť v momentě, kdy v Turecku je jedenáct nebo dvanáct českých týmů, a trenéři se jezdí dívat. Proto není moc co utajit,“ ví.

A s tím souvisí ještě jeden požadavek Slezanů. Nechtějí hrát jen na tréninkových hřištích. Kvůli přenosům, záznamu pro analýzu výkonu, ale i výhledu pro fanoušky, vyžaduje kluc plochu, u které je aspoň hlavní tribuna. „Aby nekoukali zpoza plotu, či od lajny. Mělo by to mít úroveň,“ má jasno Šturala.

Celkově si podmínky v Turecku nemůže vynachválit. „Nedivím se, že zde tolik nejen českých klubů jezdí. Jen to svědčí o kvalitě služeb, má to úroveň, velký výběr soupeřů, a je to cenově dostupné. A hlavně dostačující. Vždyť po celý náš pobyt má být krásně a kolem patnácti osmnácti stupňů, na sluníčku ještě víc, takže co víc si přát,“ uzavírá pozitivně Matěj Šturala.

Baník odcestoval s téměř kompletním kádrem čítajícím 25 hráčů a tři brankáře. Výjimkou jsou dlouhodobí marodi Daniel Tetour a Ladislav Takács, potažmo záložník David Fadairo, který bude v Ostravě trénovat individuálně. Chybět nebude ani Matúš Rusnák, jehož příchod ze Žiliny se dotáhl, a slovenský obránce podepsal smlouvu na tři a půl roku. Nově jede i asistent Jan Romaněnko. Mladý kouč povýšil od mládeže po konci Angličana Dannyho Searleho.