Remíza a dvě výhry. Mladí fotbalisté Baníku Ostrava úspěšně zvládli páteční program Turnaje národů 2024, když si po triumfu nad MTK Budapešť (2:1) a plichtě s Duklou Praha (1:1) poradili i s vrstevníky ze slavného anglického velkoklubu Manchesteru United, jenž porazili 2:0 a postoupili dál. V domácích barvách slavil cenné vítězství i mladší bratr legendárního útočníka Milana Baroše Simon, na druhé straně kousal porážku syn Wayna Rooneyho Kai. Teď už ale zraky fanoušků ubírají k sobotnímu vyprodanému šlágru 29. kola FORTUNA:LIGY na pražské Letné, kde se FCB pokusí po deseti letech vykrást Spartu.

Fanoušci Baníku při derby s Karvinou. | Video: David Hekele

Brzký gól Jána Greguše, několik výtečných zákroků gólmana Jiřího Pavlenky a celkově obětavý výkon hráčů jako Patrizio Stronati, Jan Baránek, Daniel Holzer, Joel Lindpere, De Azevedo, nebo jediného pamětníka v současném kádru Baníku Michala Frydrycha. Uběhla již téměř dekáda, kdy parta tehdy mladého trenéra Martina Svědíka zvítězila na Spartě 1:0. Bylo to dosud naposledy, kdy se fanoušci mohli v ligovém zápase radovat z dobytí horké půdy rivala. V poháru se to povedlo o tři roky později.

Teď pod vedením Pavla Hapala míří Baník do hlavního města ve chvíli, kdy čtyřikrát za sebou neprohrál, venku čtyřikrát v řadě bral všechny body. „Těšíme se na zápas na vyprodaném stadionu. Sparta v lize ještě v tomto ročníku doma neprohrála, je to pro nás výzva a proč bychom nemohli být první, kdo ji porazí?“ řekl Hapal.

Ovšem i Sparta má důvod být sebevědomá. Kromě toho, že doma v sezoně nepoznala přemožitele a o dva body vede ligu, tak právě Hapal v dosavadních třech pokusech proti Brianu Priskemu, dánskému šéfovi střídačky letenského celku, ještě nebodoval.

„Respektujeme její kvalitu, teď se střelecky daří Birmančevičovi, ale mají tam v ofenzívě i další hráče jako Kuchtu, Olatunjiho, Haraslína, ti ofenzivní hráči jsou velice kvalitní. Ale i my jsme dopředu nebezpeční a máme tam svou kvalitu,“ upozornil pro klubový web Hapal, který připomněl, že jeho mužstvo v posledních třech zápasech nasázelo Teplicím, Jablonci a Karviné celkem devět gólů. „A věřím, že jsme schopni se prosadit i na Spartě,“ zadoufal.

Listopadové měření sil v Ostravě skončilo gólem Filipa Panáka těsnou výhrou Sparty. „Trápili jsme se, ale zvítězili. Rozhodně se však nejednalo o jednoduché utkání. Musíme být koncentrovaní, zároveň hrajeme doma. Pokud zůstaneme věrní našemu způsobu hry, zvítězíme,“ prohlásil pro klubový web gólman Peter Vindahl.

Šlágr kola je vyprodán, plný bude i kotel hostujících fanoušků. „Vím, že rivalita mezi kluby i fanoušky je velká, ale musíme udržet emoce na uzdě a soustředit se na to, ať předvedeme to, co po taktické stránce předvést chceme,“ přál si Pavel Hapal.

„Teď je pro nás největší zápas úplně každý. Hrajeme v domácím prostředí a doufám, že navážeme na ty předchozí zápasy na našem stadionu. Bude to taky zápas fanoušků, je tam ta rivalita. Má to určitý náboj a je odlišný od ostatních zápasů,“ dodal kapitán Sparty Ladislav Krejčí.

Baník na Spartě deset let bez výhry, Hapal třikrát bez úspěchu nad Priskem. Skončí tyto dvě série, nebo se dočkáme pokračování? Inspirací mohou být právě páteční výkony Simona Baroše a spol.