Bitva rivalů táhne! V neděli (15 hodin) přijede do Ostravy k souboji s Baníkem v rámci 15. kola fotbalové FORTUNA:LIGY pražská Sparta a již nyní je jasné, že atraktivní střet dvou tradičních klubů bude mít skvělou kulisu. Městský stadion ve Vítkovicích se postupně plní a patrně bude vyprodáno.

Atmosféra zápasu Baník Ostrava - Sparta Praha (11. března 2023). | Video: David Hekele a Lukáš Kaboň

Baníku sice nevyšel ligový duel s Jabloncem, ani pohárový proti Zlínu, přesto když začal minulou středu, potažmo ve čtvrtek, předprodej na Spartu, mizely lístky vysokým tempem.

Naposledy v sobotu večer informoval klub na sociálních sítích, že v prodeji zbývá dvacet procent vstupenek, což při patnáctitisícové kapacitě stadionu odpovídá zhruba třem tisícům volných míst.

Jenže to už je v podstatě minulost. Baník pro velký zájem otevřel prodej dalšího sektoru, konkrétně C5 na severní tribuně, tedy za brankou v blízkosti kotle hostů, a v pondělí pustil i sektor C4, který s tím sparťanským přímo sousedí. Zajímavostí je, že Pražané dosud prodali na svá místa 570 lístků. I zde tak bude asi plno.

Fanoušci při utkání Baník Ostrava - Sparta Praha, březen 2023:

„To je mimořádně vysoké číslo na naše obvyklé poměry a musel bych dlouho uvažovat, kdy byl ze strany hostujících fanoušků o lístky do jejich sektoru už šest dnů před utkáním tak obrovský zájem,“ řekl Deníku tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

„Samozřejmě se čeká ještě na blokace a rezervace, které se mohou postupně uvolnit, nicméně je docela vysoký předpoklad, že bude vyprodáno,“ dodal Lorenc.

Slezané navíc zvládli v neděli derby v Karviné, kde se tým Pavla Hapala prezentoval proti otevřeně hrajícímu nováčkovi dobrým fotbalem. Hlavně v ofenzivě, množství šancí měla obě mužstva.

„V poločase jsme si řekli, že musíme být trpěliví, budeme čekat na své příležitosti a dočkali jsme se hned na začátku druhého poločasu, kde jsme třemi góly rozhodli. Pak jsme se snažili hlavně neudělat v defenzivní činnosti chybu, mohli jsme přidat i další branky,“ hodnotil trenér Pavel Hapal. „Myslím, že to byla pěkná pozvánka na Spartu,“ doplnil kouč.

Food zóna? Větší a pestřejší!

Ani se Spartou nebude chybět u stadionu Food zóna, která měla premiéru předminulý týden při duelu s Jabloncem. „A bude ještě větší, ještě pestřejší a ještě atraktivnější,“ slibuje Baník na svém webu s tím, že vzhledem ke svatomartinskému víkendu bude v sortimentu i trhané husí stehno se zelím a knedlíkem.

Pivo se navíc bude tentokrát čepovat do skla až do 15 hodin, kdy je naplánován výkop atraktivního střetnutí.

„Opravdu nás potěšil jak zájem, tak i zpětné reakce fanoušků, kteří se nechali přivábit do naší Food zóny před a v průběhu utkání s Jabloncem, což nás motivovalo k jejímu ještě atraktivnějšímu pojetí,“ uvedl pro klubový web Matěj Šturala, marketingový a PR ředitel Baníku.

„Food zóna pro utkání se Spartou bude širší, a protože by nám prostor náměstíčka před fanshopem kapacitně nestačil, rozšíříme zónu do dalších prostor areálu, tak aby byla lépe dostupná i pro fanoušky ze vzdálenějších sektorů. Už teď mohu slíbit, že bude-li Food zóna znovu úspěšná, připravíme ji i pro další domácí zápasy, které nás do konce roku ještě čekají,“ uzavřel Matěj Šturala.