/FOTOGALERIE/ Systém 3-5-2 v obou poločasech, premiéra dvou posil, další hrála prim a zaznamenala dvě asistence, k tomu návrat opor, stabilní trojice v obraně, produktivní ofenziva… A především zlepšená hra. To je to nejdůležitější ze středečního druhého přípravného duelu fotbalistů Baníku Ostrava, kteří po sobotním nezdaru se Skalicí (1:2) v Havířově potěšili šest stovek fanoušků, slovenské Myjavě nedali herně přičichnout a góly sedmi různých střelců vyhráli drtivě 8:1.

Na začátek si jen přiznejme, že vyšší skóre i převaha Baníku se očekávala. Přece jen rozdíl ve kvalitě týmu slavného českého klubu by měl být v porovnání s druholigistou od východních sousedů znát. A také byla. Myjava připomínala soupeře na úrovni MSFL.

Do utkání nezasáhli zranění Matej Madleňák, Filip Kubala, či Robert Miškovič. Jiný marod – Jiří Fleišman – se i přes pochroumané koleno ochotně fotil s diváky na tribuně. Fanoušci však byli zvědaví především na to, co předvede trio Ladislav Almási, Daniel Tetour, a Ewerton, které v prvním duelu přípravy se Skalicí nehrálo.

Posledně jmenovaný Brazilec už od úvodních minut ukazoval velkou chuť do hry. Aby ne, když naposledy hrál zápas v únoru. Jeho postem sice byl podhrot, ale operoval na podstatně širším prostoru. Jihoameričanovu technickou vytříbenost pocítil Spartak už v úvodu, když přímo pod tribunou zahrál na housle jednomu z hostujících hráčů. Později patičkou nechal soupeře jen nevěřícně zírat. Za svá kouzla sklidil potlesk.

Především byl ale platný ve hře. Prostrkávačkami se snažil zrychlit hru, dostat parťáky do šancí, zároveň nebyl ani líný na krok a často chodil do náběhu. Nevyhranost byla ale místy znát. Především pak v přesnosti některých nahrávek.

Aktivním výkonem se prezentoval i Almási. To nebylo vždy u slovenského reprezentanta pravidlem. Napadal, nabízel se, bojoval, a nahrávkou pomohl k trefě Buchtovi. Leckomu pak zatrnulo, když se v polovině první půle bolestivě svíjel ve středovém kruhu. I on potřebuje praxi, stejně jako Daniel Tetour, který jednu šanci zazdil, druhou do prázdné brány využil. Jen měl být občas rychlejší s přihrávkou za obranu, aby spoluhráči nebyli v ofsajdu.

Koho bylo doslova plné hřiště, byl Abdullahi Tanko. Ofenzivní posila z Varnsdorfu potvrzovala rychlost, k níž Nigerijec v dobrém rozpoložení přidal i chytrost a techniku. Výsledek? Dvě asistence. Nejprve na netradičního zakončovatele Boulu, pak Tetourovi. Navíc jako se stejným zápalem útočil, neměl problém „zatáhnout“ i směrem dozadu. „Ten je dobrý jak cyp,“ hodnotil jeho představení jeden z fanoušků obvyklou ostravskou hláškou.

Jediný, kdo ustál poločasový „průvan“ sestavou, byl David Buchta, který tak odehrál celý zápas a ve druhé půli se stal dvougólovým střelcem. Nikdo jiný. Ostravané po obrátce přidali pět zásahů, včetně prvního v případě testovaného Fadaira.

Pětačtyřicet minut dostal na place i čerstvě oficiálně oznámená posila Tomáš Rigo, který jednu šanci neproměnil a při druhé mu radost zkazil ofsajd. Zároveň trenéři asi začínají sázet na stabilitu složení obrany, jelikož obě trojice byly shodné jako v sobotu. Nebýt Letáčkovy chyby v rozehrávce, Baník by nejspíš udržel nulu. A to i zásluhou pohotového zákroku Enea Bitriho na čáře.

Trable pro Baník! Zranil se Fleišman, potíže má Šehič. Blízko bek ze Slovenska

„Je to příprava, chtěli jsme to rozdělit na dva poločasy, protože nás čekají ještě dva velice těžké tréninky. Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou, snažili jsme se hrát dopředu ve velkém tempu, i když je vidět, že u některých hráčů doznívá únava. Výsledek neberu, je to příprava a my jsme rádi, že Myjava přijela po tom, co nám to odřekl Třinec,“ uvedl střídmě trenér Pavel Hapal.

Jak na tom ale FCB doopravdy je, totiž ukáže až následující týden. Od soboty je tým na soustředění v Polsku, kde ho čekají tři náročná klání - rumunský mistr Farul Constanta a polské Cracovia Krakow s Lechem Poznaň. Přípravu pak zakončí generálka se Žilinou (15. července).

Baník Ostrava – Spartak Myjava 8:1 (3:0)

Branky: 7. a 80. Boula, 17. Buchta, 32. Tetour, 47. Fadairo, 65. Smékal, 68. Šín, 69. P. Jaroň – 60. Oscar. Diváků: 600.

Sestava Baníku: I. poločas: Hrubý – Blažek, Bitri, Lischka – Juroška, Boula, Ewerton, Tetour, Buchta – Almási, Tanko. II. poločas: Letáček – Frydrych, Svozil, Měkota – P. Jaroň, Holaň, Šín, Rigo, Buchta – Fadairo, Smékal. Trenér: Hapal.