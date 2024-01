Nemá moc smysl si to připomínat, tak jen krátce. Přesně 17. ledna 1998 se fanoušci sedmi polských fotbalových klubů (Katowice, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, GKS Tychy & ŁKS Łódź, Odra Wodzisław & Raków Częstochowa) pomlátili takovým způsobem, že končili v nemocnicích. A to ještě fans Wisly Krakov a Lechu Poznaň nebyli do haly vpuštěni.

Letos se turnaj vrátil. Za účasti dvou klubů (a jejich fanoušků) z roku 1998. Kromě domácího GKS, který turnajem slavil 60 let od svého založení, také Gornik Zabrze, jehož příznivci na tehdejší události poukázali na začátku transparentem: „Agresywni tak samo jak 26 lat temu, lecz dzis w innym nastawieniu“. Asi netřeba překládat. A vedle Baníku s Podbrezovou sextet ještě doplnily Podbeskidzie Bielsko Biała a ROW 1964 Rybnik.

Město i okolí haly monitorovala policie, nicméně bylo znát, že spíše pro „sichr“, než že by reálně něco hrozilo. Často jste přímo u Spodku narazili na momenty, kdy procházející fanoušci prohodili s policisty s úsměvem na rtech pár slov. Letos se slavilo jubileum.

V samotné hale pak panuje přátelská atmosféra, zejména zpřátelené tábory GKS a Baníku se ve svém skandování hodně doplňují. „Jen by nás mohlo být víc,“ píchne si do vlastních řad jeden z baníkovců. Početná enkláva dorazila i ze Zabrze a svůj kotel má i Rybnik.

Ano, při pohledu na tribuny fanoušci FCB zaplnili mezi hloučkem fandů Rybniku a mořem příznivců GKS jeden sektor ze dvou vyblokovaných, kulise a náladě to nicméně příliš neubírá. A i když návštěvu pořadatelé nezveřejnili, předpokládá se, že se pohybuje mezi sedmi až osmi tisíci diváky. Odhad zaplnění devítitisícového stánku není totiž lehký, protože kompletní osazenstvo haly se v jeden moment na tribunách prakticky nesešlo. Prostě jakmile nehrál váš tým, daný sektor se aspoň z části vyprázdnil.

„Pro většinu z nás to bylo poprvé, ale byli jsme připravení, že atmosféra bude fantastická. Všichni fandili, doplňovali se, super,“ chválil si Martin Hrubý, strážce svatyně Baníku, který byl nakonec vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. Navíc vstřelil i dvě branky.

ATMOSFÉRA I MANTINELY

Jen on, Jakub Drozd a Ondřej Chvěja se z týmu, který měl v Katovicích kouč Josef Dvorník k dispozici, mohli pochlubit nějakým ligovým startem. „Bylo to něco nového, ale na hřišti jsem žádnou nervozitu nevnímal. Spíše to byla paráda. Kulisa vás hned vtáhne, je to potom motivace dát do toho na hřišti vše a snažíte si to užívat,“ měl jasno osmnáctiletý obránce Baníku Tomáš Sirotek. „Určitě bych před takovou atmosférou chtěl hrát každý víkend, takže to je to motivace makat a dostat se na ligové trávníky,“ doplnil vzápětí.

„Tím, že tu bylo hodně fanoušků, kteří byli slyšet, tak si kluci vyzkoušeli, že je jiné hrát v bouřlivější atmosféře, než na jakou jsou zvyklí. A myslím, že na některé to ze začátku možná trochu dolehlo. Časem se s tím ale srovnali a užili si to,“ mínil Dvorník, přičemž počínání týmu na turnaji sledovali i trenéři áčka Pavel Hapal a Jiří Neček. Hlavní kouč i proto, že měl na place syna.

Samotní fotbalisté se museli vyrovnávat s několika specifiky turnaje. Zejména tedy mantinely. Kdekomu dělal potíže i klouzavý trávník. „Je pravda, že gólman je víc ve hře nohama, jde spíše o pátého hráče v poli. Zároveň je to náročnější na postavení,“ přikývl Martin Hrubý, autor dvou branek. „K tomu ty mantinely… Střela jde sice vedle, ale už se musí počítat s odrazem zpět před bránu. Neoddechnete si,“ dodal. „Já myslím, že jsme se s tím všichni poprali,“ usmál se Tomáš Sirotek.

Václav Svěrkoš v dresu Katovic.Zdroj: David HekeleSvůj podíl na diváckém zájmu o turnaj měl na všem i zápas legend vložený mezi skupinovou a play off fázi turnaje. Na straně osobností domácích Katovic, které prohrály s „hvězdami slezského fotbalu“ 1:5, se objevil i někdejší reprezentant a útočník Baníku Václav Svěrkoš, kterého jinak kvůli špatnému koleni na fotbalovém trávníku nemáte šanci vidět.

„Dostal jsem tu přes kluky z Katovic. Nejprve jsem si myslel, že si dělají srandu, ale když mě nominovali do jedenáctky, už jsem nemohl odmítnout,“ vysvětlil Svěrkoš pro Deník v rozhovoru, který přineseme v úterý, když zadýchaný slezl ze hřiště.

„Víc než koleno mě trápí fyzička, ale užil jsem si to moc. Těšil jsem se. Teď si dám na instagram, že poslední zápas nemám za Baník, ale že jsem kariéru ukončil v dresu Katovic,“ vtipkoval Václav Svěrkoš, který si vychutnal i skandování svého jména.

MEZI SUDÍMI I SVĚTOVÁ ŠPIČKA

Polský rozhodčí Szymon Marciniak.Zdroj: http://law5-theref.blogspot.com/Patrně největší persona v hale se ale nenacházela v žádném z týmů, nýbrž „nad nimi“. Mezi čtyřmi sudími byl totiž i elitní světový rozhodčí Szymon Marciniak, kterého čeští fanoušci znají zpřed dvou let, když řídil sledované derby pražských „S“ Slavie a Sparty. O pár měsíců později pak „šéfoval“ i finále mistrovství světa v Kataru mezi Argentinou a Francií. „Ukazuje to na to, že je to normální člověk, dokáže pískat finále mistrovství světa i takovýto turnaj. On k tomu přistupuje tak, že se snaží odvést ten nejlepší výkon. Skvělý počin,“ pochvaloval si Josef Dvorník.

Jeho svěřenci nakonec prošli turnajem s bilancí dvou výher a dvou porážek. Ve skupině zdolali Bielsko-Biala, ale padli s Gornikem Zabrze. Baník tak šel z druhého místa do semifinále, v němž převálcoval domácí Katovice (10:3), ve finále ale padl s Podbrezovou, kterou vede český kouč Roman Skuhravý.

„Když už jsme prošli do finále, chtěli jsme vyhrát, ale dostali jsme se do toho pozdě. Podbrezová hrála dobře, moc nás nepouštěla na míč,“ uznal Tomáš Sirotek. „Pro kluky je to určitě nová zkušenost, zejména z pohledu atmosféry. Chtěl jsem dát šanci všem a nehleděl na kvalitu. Točili jsme čtyři čtyřky a zahráli si všichni,“ zmínil Dvorník. „Za to jsem rád. Protočili jsme se všichni. Zároveň jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale myslím, že i tak je to dobré,“ podotkl Martin Hrubý.

„Brali jsme to jako zpestření začátku přípravy, což se do puntíku potvrdilo. Jsem rád, že kluci tam měli dobré výkony, postoupili jsme do finále, kde už to bylo nad naše síly. Podbrezová byla reálně kvalitnější. Celkový dojem ale máme dobrý, i když problém byl trochu terén. Naštěstí se nikdo nezranil a můžeme pokračovat dál v přípravě na velkém hřišti,“ uzavřel Josef Dvorník, trenér béčka Baníku Ostrava.