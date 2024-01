/PŘÍMO Z KATOVIC/ Trocha zklamání, ale i spokojenosti. Smíšené pocity si v neděli z Polska odváží fotbalový Baník Ostrava. Mladíci slezského klubu pod vedením Josefa Dvorníka skončili druzí na obnoveném halovém turnaji Spodek Super Cup v Katovicích, když po stříbrné příčce ve skupině porazili v semifinále domácí GKS (10:3), ale ve finále podlehli silné slovenské Podbrezové 2:4.

Fotbalisté Baníku Ostrava po druhém místě v Katovice. | Video: David Hekele

Baník avizoval, že kousek za hranice pojede s juniorkou a to dodržel. Ligové zkušenosti měli v kádru jen Martin Hrubý, který se byl nakonec vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje, a v poli Jakub Drozd s Ondřejem Chvějou. Ve skupině mladíci porazili Bielsko-Biala a padli s Gornikem Zabrze.

V play off však zničili GKS Katovice o sedm branek, ale finále už patřilo Podbrezové, kterou vede český kouč Roman Skuhravý. „Brali jsme to jako zpestření přípravy, což se do puntíku potvrdilo. Jsem rád, že kluci tam měli dobré výkony, postoupili jsme do finále, kde už to bylo nad naše síly. Podbrezová byla reálně nad naše síly. Celkový dojem ale máme dobrý, i když problém byl trochu terén. Naštěstí se nikdo nezranil,“ hodnotil kouč Baníku Josef Dvorník.

Zdroj: David Hekele

Sestava Baníku Ostrava: Hrubý, Struhař – Kilibarda, Bitta, Hapal, Drozd, Elekana, Chvěja, Temel, Sirotek, Kopr, Michlík, Uchena, Samuel, Remiáš, Jamiu, Agbo. Trenéři: Dvorník, Staš.

Výsledky:

Skupina A: Katowice – Rybnik 7:1, Rybnik – Železárny Podbrezová 2:9, GKS – Podbrezová 3:1. Skupina B: Gornik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2, Podbeskidzie – Baník 1:6, Górnik – Baník 6:3. Semifinále: Baník – GKS Katowice 10:3, Podbrezová – Gornik Zabrze 6:4. O 5. místo: Rybnik – Podbeskidzie 2:6. O 3. místo: GKS Katowice – Gornik Zabrze 2:6. Finále: Baník Ostrava – Podbrezová 2:4.

Zápas hvězd: Hvězdy GKS Katowice - Hvězdy slezského fotbalu 1:5.