DŮVĚRA V TRENÉRA HAPALA

V situaci, kdy Baník měl jen deset bodů a byl čtrnáctý, Mikloško instaloval do funkce Pavla Hapala. Po slibném začátku i zimní přípravě, kdy si na Bazalech malovali útok na šestku, ne-li výš, přišlo vystřízlivění. Dlouhá jarní série sedmi duelů bez výhry by dřív v Baníku „odpálila“ jakéhokoliv trenéra. Hapal však zůstal, zejména právě kvůli Mikloškovi, který se za něj postavil. „Nevím, jak by se rozhodli jiní, ale já za ním stál. Myslím si, že by to byla obrovská hloupost, jen bychom ukázali slabost celého Baníku, že si nedokážeme za nějakým rozhodnutím stát ani půl roku,“ obhajoval krok po sezoně v rozhovoru pro Deník. Po reprezentační pauze nastal zlom, kdy byli odstaveni zkušení hráči jako Kuzmanovič, Laštůvka, či Fleišman, ti mladší se chopili šance a Baník pohodlně v lize zachránili. Podobně se Mikloško zachoval i v úvodu nového ročníku, kdy se ligovému týmu nedařilo. Hapal je ve funkci i nadále.