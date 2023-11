VACHOUŠKOVO CHOVÁNÍ

Rozhodnutí mužů s píšťalkou, praporkem i u videa mohou být všelijaká, chování aktérů musí ale nějak vypadat. Na hřišti se emoce ještě držely v rámci určitých mezí, za to v zákulisí se vše rozjelo naplno. Sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek neváhal se pustit do Ladislava Szikszaye, který obsluhoval VAR, když se v útrobách stadionu na Stínadlech míjeli. A to ani v blízkosti mixzóny, kde novináři čekali na rozhovory s hráči. Jeho slova se tak dostala na světlo světa. „Pane Szikszay, to je potřetí, co jste nás šmiknul. Potřetí,“ důrazně hlásil. „Doufám, že se vám bude klidně spát,“ dodal.