/VIDEO, FOTOGALERIE/ Když se loni konala předsezonní tisková konference fotbalistů Baníku Ostrava v krásných prostorách výstavy Baník Expo, navíc ještě po příchodu vysněného trenéra Pavla Vrby, málokdo si asi pomyslel, že to Slezané něčím trumfnou. Povedlo se! Ve středu krátce po poledni se novináři se zástupci klubu sešli v bývalém dolu Anselm v Landek Parku, aby představili plány pro nový ročník FORTUNA:LIGY před nedělním výkopem v Liberci.

Představení dresů FC Baník Ostrava, 19. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Doly a uhlí. Asi je jen máloco, co k ostravskému Baníku historicky přiléhá více. A Slezané toho v kombinaci s originálními prostorami, kde poslední várka uhlí vyjela před 29 lety, zajímavě využili. Nejprve představila trojice Jiří Boula, Filip Kubala a Matěj Šín nové dresy tím, že výtahem vyfárala, vzápětí klub pustil do světa video, kde kosmonaut zapichuje dres Baníku na měsíci.

„Všechny dresy vznikaly ve spolupráci s ultraskou. Ten třetí, který je jiný oproti tomu, co jsme měli v předchozích sezonách, je barvami i symboly inspirován hornickou tradicí Baníku,“ řekl k zelenočernému trikotu výkonný ředitel Michal Bělák.

Video se natáčelo na nedaleké haldě, těžko se však šlo ubránit jednomu dojmu. Celý snímek končí heslem „v nových dresech chceme výš“. Co je tím tedy míněno? Zaspekulujme si tedy. Zřejmě kromě cíle skončit lépe, než posledně na jedenácté příčce. Lze v tom ale spatřit i rýpnutí si do rivala, jelikož nedávno pražská Sparta své dresy představila na nebi.

Samotní aktéři však slovy o ambicích vzhledem k přestavbě týmu a jeho omlazení spíše šetřili. „Chtěli bychom hrát v horních příčkách, jen těžko říct, jestli to bude na páté, šesté, nebo třetí místo. Záleží na tom, jak si to sedne a i na štěstí. Může to trvat, ale zatím to vypadá dobře. V šatně je vynikající atmosféra i konkurence,“ uvedl sportovní ředitel Luděk Mikloško. při vědomí, že kádr má deset nových členů (Kpozo, Blažek, Ewerton, Rigo, Markovič, Madleňák, Grygar, Tanko, Fadairo, Kubala).

Z hostování se navíc vrátil Ndefe. Celkově tým čítá 32 jmen. „V minulé sezoně jsme měli dvaadvacet hráčů a v závěru jsme se v některých řadách strachovali, protože hodně jich ze zdravotních důvodů vypadlo. Proto širší soupiska,“ objasnil kouč Pavel Hapal, s tím, že by ideálně chtěl mít kolem 26 fotbalistů.

Zdroj: David Hekele

„Máme jich víc, ale nechceme to držet, spíše vybrat z toho to nejlepší. Máme hráče, které bychom rádi uvolnili na hostování do první druhé ligy, u nichž vidíme, že by neměli v A-týmu prostor. Aby hráli a se třeba za rok vrátili. Už teď jich je pět v Kroměříži,“ vysvětlil Mikloško s tím, že tímto je soupiska – pokud nepřijde vážné zranění – uzavřená. S jedinou možnou výjimkou.

Klub se stále nevzdal možnosti příchodu Srdjana Plavšiče. „My zájem máme, ale není to jen o něm. Je to o agentovi i jím samým, jeho snem bylo zahraničí. Věřím ale, že kdyby se nedohodl, mohl by skončit u nás,“ nechal si kousek naděje Mikloško.

Baník, jehož novým kapitánem bude uzdravující se Jiří Fleišman, jinak neregistruje nabídky na své hráče. A to ani na Filipa Kaloče s Karlem Pojezným, jež se před pár týdny vrátili z mistrovství Evropy do 21 let. „Nic na stole není. Klukům Euro moc nevyšlo. Tady někdy stačí jedno povedené utkání a nabídka přijde. Když se to ale otočí, nic z toho není a to je jejich případ.,“ podotkl Luděk Mikloško.

Pavel Hapal je s přípravou spokojený. „V létě je krátká, proběhlo hodně změn, ale mužstvu věřím. Pracovalo dobře, byť návaznost jednoho na druhého a souhra jsou složitější. Podle utkání to ale zapadalo, má to hlavu a patu,“ hodnotil kouč, který se snaží pracovat s rozestavením na tři i čtyři obránce. „Jsme variabilnější, rychlejší, pohyblivější, věřím, že vstoupíme do sezony úspěšně a zapomeneme na tu minulou,“ zakončil Pavel Hapal.