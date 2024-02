/ROZHOVOR/ Na vlastním hřišti to fotbalistům Baníku Ostrava v posledních měsících nejde. Od zářijové výhry na Městském stadionu ve Vítkovicích v sedmi soutěžních zápasech pětkrát prohráli, včetně pohárového výpadku se Zlínem, a jen dvakrát remizovali. Naposledy v sobotním duelu 22. kola proti Bohemians 1:1, kdy navzdory početní převaze tým kouče Pavla Hapala neudržel těsný náskok. „Doma to asi máme začarované, že se nemůžeme prosadit za tři body,“ povzdechl si trenér Slezanů, kterému kromě tria marodů před výkopem, musel v průběhu klání odstoupit ještě Brazilec Ewerton.

Jak zápas hodnotíte?

Viděli jsme zajímavé utkání, pro nás samozřejmě se smutným koncem, protože jsme ztratili dva body. Chybělo nám dnes rozhodnutí druhou brankou. Měli jsme situace hlavně v první půli, kdy jsme mohli přidat druhý gól. Dokonce jsme ještě dva vstřelili, ale nebyly uznané. Chyběla nám lehkost ve finální fázi, nějaké prostrčení, centry byly taky nepřesné. Trošku jsem překvapený, že jsme ve druhé půli vypadli z role. Soupeř měl šance včetně pokutového kopu. Lety (Letáček) nás podržel, ale ze standardky jsme stejně inkasovali na 1:1. Mrzí mě to. Ještě jsme se tam snažili dostat jednoduchostí, ale Bohemka velice dobře a pozorně bránila. Proto nemáme tři body.

Čím si to vypadnutí z role vysvětlujete?

Měli jsme balon na kopačkách, ale prohráli jsme pár soubojů. Umožňovali jsme soupeři dostávat se do krajních pozic, proto měl i sedm osm rohů. Bohemka chtěla dostat se do standardních situací, taky nás z toho nakonec potrestala. Snahu nemůžu upřít, mužstvo celou dobu pracovalo, ale chyběl tomu druhý gól.

Kde jste viděl chybu u vyrovnávací standardky?

Sehráli to dobře. Prodloužili na přední a zavřeli zadní. Měli jsme to mít pokryté, protože na zadní tyči se nám tam objevil hráč skoro volný, nebo minimálně bráněný. Je to škoda… Ale Bohemka má standardní situace zmáknuté a z jedné nás potrestala.

Nezvládli jste přesilovku. Proč?

Měli jsme být trpělivější, ale na můj vkus jsme hráli hrozně zdlouhavě nahoru. Bohemka už v minulé sezoně velice dobře bránila. Když se dostane do nižších pozic, je v defenzivní činnosti velice kvalitní. Měli jsme hrát rychleji nahoru, ale my jsme si vždycky přebírali balon zpět. Tím pádem jim dáváme čas se seskupit do defenzivy. Až na nějaké maličkosti to soupeř zvládl. I když rozhodnout mohl třeba Buchtič, který dával ještě přihrávku někam do prázdné brány. Mohl to vzít na sebe v dobré pozici a zlomit to.

Střídal jste Ewertona kvůli zdravotnímu problému. Co se stalo?

Už v týdnu vykazoval bolest v předním stehenním svalu, ale nebylo to vážné. Normálně se rozcvičil, všechno bylo v pořádku, ale při nějakém kopu to pak ucítil. Přemýšlel o tom, bylo vidět, že není ve své kůži, proto jsme sáhli ke změně, abychom neriskovali vážnější zranění. Věřím, že po vyšetření se nic vážného nepotvrdí.

Měl jeho odchod vliv na hru?

Vliv to má, Ewe je pro nás důležitý. Hráči ho využívají v krajních pozicích, i když dneska to měl v prvních dvaceti minutách složité. Asi už ho ovlivňovalo zranění. Přeskupili jsme to, dali Tanka nahoru. Rozlouskl by to prostě druhý gól, bohužel byly dva ofsajdy…

Jak jste viděl ten Blažkův?

Neviděl jsem to, ale kluci říkali, že to asi ofsajd byl, takže to nemůžu hodnotit. Spíš mě mrzí, že před vyrovnávací standardkou tam byly faul na Buchtiče, jeden puštěný i na Kpoza při velké šanci. Nevím, ale zdálo se mi, že v zápase byly takové drobné nuance… Jinak Bláža zase odehrál dobrý zápas. Stejně jako v Boleslavi vyhrával souboje.

Příště vám bude chybět kvůli kartám… Je to komplikace?

Je to komplikace, ale máme i Frýďase (Frydrycha) nebo Karla Pojezného. Karel nehrál, protože bychom na něj byli naštvaní, nebo že by odehrál špatný zápas doma s Plzní. Ne, odehrál výborný zápas, ale rozhodli jsme se v Mladé Boleslavi pro větší agresivitu ve vzdušných soubojích. Dařilo se nám to, dnes Bláža odehrál opět výborný zápas. Zastupitelnost tam máme, takže prostor dostane někdo jiný.

Ve spoustě dobrých pozic se octli oba krajní beci, ale nic z nich nevytěžili. Vnímáte to jako problém?

Jo, měli jsme tam dost situací, které jsme neřešili dobře. Juroška ani Kpozo. Spousta centrů, ale nepřesných. Nenacházel hráče. Je velký problém, když se tam dostáváme, ale bránu neohrozíme, protože centr není cílený ani přesný.

Můžete využít Muhammeda Sanneha…

Teď trénuje s béčkem, uvidíme. Dneska jsme využili na chviličku Šudyho (Radima Šudáka), který si o to řekl výkony za B-mužstvo i v přípravě. Vypadá zajímavě. Máme i Grygara, který čeká. Každou chvíli dostane prostor. Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně, a podle toho budeme reagovat, jestli si stáhneme někoho z béčka.

Opět se opakuje, že zatímco venku uspějete, doma body nepotvrdíte. Jsou tímto body z Boleslavi znehodnoceny?

Samozřejmě je to znehodnocení, protože jsme měli na výhru. To říkám s velkým respektem před Bohemkou. Nevím, jestli to tady doma máme poslední dobou začarované, ale nemůžeme se prosadit za tři body. Viděl jsem výsledky, nikdo nevyhrál, v tabulce se nic nezměnilo. Uvidíme ještě nedělní zápasy, ale je třeba se znovu oklepat a jet dál. Zlín, pak Olomouc… Výsledkově to je nahoru dolů, ale znovu pochválím mužstvo za pracovitost. Jediné, s čím jsem nespokojený, je kvalita ve finále. Jinak to hráči zase odjezdili, odpracovali. Výsledek je samozřejmě to, co potřebujeme.

Čím to, že se to nedaří dotlačit?

To je možná daň za nezkušenost kluků. Kádr je mladý. Ale minule jsme vstřelili tři branky, v přípravě jsme je taky dávali. Je to jen o kvalitě ve finálce. Přesná přihrávka, možná lepší náběh. Věřím, že se to zase zlomí na naší stranu.

Jaké je to hrát pod hrotem s Matějem Šínem v porovnání s Filipem Kubalou? Oba jsou rozdílní…

Minule odehrál Šíňas vynikající zápas, tentokrát se utkáním trošku protrápil. Ale měl tam i dobré věci, třeba jednu přihrávku, po které jsme mohli jít sami na bránu. Je to o nuancích. Matěj a Filip jsou trošku typologicky rozdílní. Když přichází centr ze strany, Filip se dostává do šestnáctky, kdežto Matěj si hledá prostor spíš před pokutovým územím.

Chyběli vám Jiří Klíma, Filip Kubala a Matúš Rusnák. Jak s marody vypadá?

Věřím, že se vrátí co nejdřív. Kubala už se nějak zapojuje individuálně do tréninku, snad i Klíma. Rusnák měl problém se zády, v pátek na tréninku ho v souboji potáhlo v zádech. Věřím, že příště už bude připravený.