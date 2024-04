Bylo by zajímavé mezi fanoušky fotbalového Baníku Ostrava udělat anketu s otázkou: „Který stadion v Česku drží proti slezskému klubu nejdelší neporazitelnost?“ Odpovědět správně by totiž nebylo snadné. Slávistický Eden, Letná pražské Sparty, nebo Štruncovy sady v Plzni? Vše palba mimo. Pravda totiž leží na severu Čech, jablonecká Střelnice odolává nájezdníkům z Bazalů již takřka osmnáct let. Další pokus – od té doby v pořadí dvacátý – se uskuteční v neděli (15 hodin) v rámci 27. kola FORTUNA:LIGY.

Fanoušci a atmosféra při utkání Baníku Ostrava s Teplicemi. | Video: Petr Kotala

Říct v současnosti, že Baník někde vyhrál naposledy za kouče Pavla Hapala, nezná úplně špatně. Navodilo by dojem, že k tomu došlo teprve nedávno. V tomto případě je to však omyl. Aktuálně čtyřiapadesátiletý zkušený kouč vedl slavnou značku poprvé po větší část sezony 2005/06, kdy Baník skončil šestý a ve finále poháru padl až ve finále na penalty se Spartou.

Stál tak na střídačce Ostravanů i na konci dubna 2006, když Adam Varadi a v nastavení Lukáš Magera svými góly otočili skóre v Jablonci ve prospěch FCB po úvodní trefě Jozefa Webra. „Už ani nevím, že jsem tam vyhrál. Pro body se tam nejezdilo,“ říkal Deníku již před dvěma lety střelec Baníku, útočník Adam Varadi.

Martin Lukeš tehdy přímo na trávníku sice chyběl, ale ve svých komentářích pro Deník o složitosti jabloneckých zápasů hovořil několikrát. I tento týden. „Protivné prostředí, poloprázdný stadion, všelijací sudí, počasí… Když je v Ostravě pomalu léto, tam se skoro bojíte, aby nenasněžilo,“ líčila legenda a někdejší kapitán.

Málokoho by asi napadlo, že tohle bude na malém stadionu nadlouho poslední výhra. Varadi viděl příčiny i v časech zápasů. „Hrávalo se tam kvůli televizi i v neděli v osm večer. Cesta nebyla příjemná, vyjížděli jsme už v sobotu a celý víkend strávili na hotelu. Možná to hrálo roli,“ uvažoval. „Navíc tam nechodí davy, spíše jen pár lidí, k tomu mají malý kotel, který celkem nadává a cokoliv v tom prostředí řeknete, je to slyšet. Prostě nic jednoduchého,“ vyprávěl Varadi.

„Nekonečnou“ sérii, během níž Baník v Jablonci uhrál z devatenácti zápasů jen sedm bodů za stejný počet remíz, vnímá i kabina. „Slyšel jsem o tom a nechtělo se mi tomu věřit, protože to je skoro stejně dlouho, jako já jsem na tomto světě,“ zasmál se během týdne jednadvacetiletý záložník Tomáš Rigo v obsáhlém rozhovoru, který Deník ještě před utkáním přinese.

„Je to dlouhá doba, ale nadešel čas to změnit. Snad se podaří. Jablonec je po poháru s Plzní, slyšel jsem, že mají hodně zranění a soupisku nemají tak širokou. Uvidíme. Na druhé straně budou v tempu. My se ale soustředíme na sebe, tak snad předvedeme stejný výkon jako doma s Teplicemi,“ zadoufal čerstvý slovenský reprezentant, který se vrací po disciplinárním trestu.

Lze předpokládat, že navzdory heslu „vítězná sestava se nemění“ udělá Pavel Hapal výjimku. Rigo patří k tahounům, má formu a jeho kreativita se bude hodit. Je také otázkou, zda trenéři čtvrtého celku nejvyšší soutěže vsadí opět na rozestavení se třemi stopery, nebo se vrátí ke klasické čtyřce.

A ještě malá historka z roku 2006 očima Adama Varadiho. „Před zápasem jsme seděli v kabině a já do bedýnky pustil Lucku Vondráčkovou, píseň Vítr. Všichni kluci mi hned začali nadávat, co to pouštím, ale vyhráli jsme, a pak jsme to hráli před každým zápasem. Pomohla, asi jsme pak byli jako vítr na hřišti,“ smál se.

Doporučí tedy Pavel Hapal svým svěřencům v útrobách Střelnice populární zpěvačku, aby na hřišti zlomili letité prokletí? Dvacátý pokus začne v neděli v 15 hodin.