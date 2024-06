Zatímco u potenciálních posil do hráčského kádru jsou jednání většinou na úplném začátku, nebo ještě nezapočala, velmi intenzivně řeší vedení fotbalového Baníku Ostrava trenérskou otázku. S čím se prakticky jistě počítá, je, že u ligového A-týmu bude pokračovat Pavel Hapal, nadále se však jedná. Nejasno je ovšem v případě jeho nejbližších spolupracovníků, a otazník visí i nad tím, kdo bude „šéfovat“ nově druholigovému béčku. Proč? Podle informací Deníku je ve hře jedna rošáda.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

O pozici Pavla Hapala se mezi fanoušky i experty spekuluje dlouhodobě, zkušený kouč však slavnou značku po čtrnácti letech dovedl do evropských pohárů. Není tak divu, že v současnosti probíhají jednání o podobě Hapalova dalšího působení. „Ano, Pavel by měl zůstat. Ale ještě se to dolaďuje,“ uvedl v pondělním rozhovoru pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Později pro klubový web potvrdil, že umístěním v elitní šestce Baník může uplatnit opci. Hapalovi tak vedení novou smlouvu nabídlo. Tady tedy k žádným novotám patrně nedojde, jenže… „Zvažujeme změny v realizačním týmu, ale nic velkého. Uvidíme během pár dní, co a jak,“ nastínil pro Deník Mikloško s tím, že jasno by mohlo být během týdne.

Poměrně žhavou variantou je podle informací Deníku to, že by u A-týmu skončil dosavadní asistent Jiří Neček. Bývalý kouč Třince byl s Hapalem v Baníku už před osmnácti lety a vzal si ho s sebou i při příchodu na Bazaly v září 2022. Jeho místo by pak zaujal Josef Dvorník, jenž ve stále probíhajícím ročníku dotáhl třetiligového béčko k vítězství v MSFL a postupu do druhé ligy.

Bývalý obránce a mistr s Baníkem z roku 2004 už v nejvyšší soutěži působil. Byl asistentem v Opavě, po odvolání Ivana Kopeckého byl krátce i hlavním trenérem. Po boku Radima Kučery pracoval v Teplicích. Své ambice vrátit se do ligy neskrýval.

„Asistent nemá takový dosah na systém hry týmu, to si vždy určuje hlavní trenér. Já zažil vždy dobré spolupráce, hodně věcí jsem se naučil a to, že jsem hned po hráčské kariéře skočil do druhé ligy, byla pro mě dobrá škola,“ říkal například na začátku roku v podcastu Deníku Ostravské ozvěny.

Utkání 4. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FC Hradec Králové, 12. srpna 2023, Ostrava. Trenér Ostravy Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Dvorník si nedávno pochvaloval i sehranost přímo s Pavlem Hapalem. „Někdy to nebylo jednoduché, áčko má samozřejmě vždy prioritu, ale musím říct, že spolupráce s Pavlem i celým realizačním týmem je skvělá. Doufám, že to dneska odpoledne zvládnou, Pavel tady bude pokračovat, stejně jako ta spolupráce,“ přál si pár minut po stvrzení postup do druhé ligy, zatímco ligový A-tým čekal boj se Slováckem o Evropu. Nakonec úspěšný.

Samozřejmě se Dvorníkovým případným odchodem otvírá otázka, kdo ho nahradí u baníkovské rezervy. Zde vedení klubu nemuselo jít daleko, vyhlédlo si muže, jehož moc dobře zná a on velmi dobré povědomí o prostředí na Bazalech. Z třetiligového Třince by mohl dorazit Tomáš Hejdušek.

Mladý trenér béčko Baníku vedl v předminulém ročníku, v jehož závěru pak asistoval u prvního týmu dočasnému trenérovi Tomáši Galáskovi, když ten nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu. Poté zamířil na pozici šéfa střídačky do tehdy druholigové Karviné, které pomohl k návratu do ligy, ale po nepovedeném startu do nováčkovské sezony byl loni na podzim odvolán. Ještě v roce 2023 pak převzal Třinec po Martinu Pulpitovi a z desáté příčky ho vytáhl do elitní trojky Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL).

V Třinci však zatím o ničem nevědí. „Baník nás dosud neoslovil, žádná nabídka není a tudíž nedošlo ani k žádnému jednání,“ vyjádřil se pro Deník generální manažer klubu Karel Maceček.

Ať tato rošáda dopadne, či nikoliv, nemá Baník na řešení nekonečně mnoho času. Již v pondělí 17. června začíná A-tým testy přípravu na novou sezonu, kterou odstartuje prvním kolem o víkendu 20. a 21. července. Hned v dalším týdnu (25. července) je na programu úvodní duel 2. předkola Evropské konferenční ligy, o týden později pak odveta. Jasněji ohledně soupeře pro kvalifikaci budou mít na Bazalech po losu ve středu 19. června.

„Do začátku přípravy bude přirozeně všechno jasné,“ řekl Deníku Mikloško.