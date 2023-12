/FOTOGALERIE/ O dva týdny později začne fotbalové jaro pro Abdullahiho Tanka. Útočník Baníku Ostrava byl třízápasovým distancem potrestán disciplinární komisí Ligové fotbalové asociace (LFA) za úder do Davida Douděry v nedělním utkání 19. kola FORTUNA:LIGY proti pražské Slavii (2:3), po němž nigerijský střelec putoval předčasně do šaten. Trestu ale slezský klub neušel ani kvůli pyrotechnice fanoušků v předchozím klání na hřišti Hradce Králové.

Abdullahi Tanko z Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Běžela 67. minuta nedělního šlágru, když se Tanko dral přes zadáka „sešívaných“ Davida Douděru na útočné polovině u autové čáry k míči. Úspěšně. Vypíchl ho a přepadl přes nohu soupeře, na což okamžitě reagoval asistent i hlavní sudí a pískal se faul.

Jenže Tankovi to asi přišlo málo. Pravda, dopadl nepříjemně na atletickou dráhu, na zemi se však nijak nesvíjel. Naopak okamžitě vyskočil na nohy a k nepochopitelným způsobem soka udeřil. Nemohlo následovat nic jiného, než červená karta.

Lukeš: Baník baví. Má být na úrovni Plzně a Slovácka, ale chybí herní disciplína

Všichni zpovídaní aktéři po zápase přiznali, že je to překvapilo. Zklamaný trenér Pavel Hapal těžko hledal slova. Sám Tanko se v šatně omluvil. „Omluvu asi beru, ale nechci to teď řešit, protože jsem neskutečně naštvaný. Tohle se proti Slavii stát nemůže. To je pak skoro po zápase,“ prohlásil kouč Baníku.

„Bylo zjevné, že do něj Tanko vletěl. Nevím, jestli ho během utkání neprovokovali, asi ano, a tam už to neunesl. Přesto si myslím, že by si hráč tohle neměl dovolit, holt za to bude platit. A klub také, protože nebude moci na začátku jara hrát,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Že z toho nebude jen jednozápasový trest, bylo zjevné. „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč,“ stojí v článku 48, odstavci 1 disciplinárního řádu LFA.

Fotbal táhl i v Ostravě. Chceme nad 10 tisíc, říká Baník. Kde jsou důvody zájmu?

„Je to hrubé nesportovní chování, udeření soupeře, čili tam se to pohybuje okolo tří utkání,“ ozřejmil pro Deník před pár dny řády šéf disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Svatopluk Pešat.

Trefil se. „Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání,“ visí v komuniké u jména Abdullahiho Tanka bez jakéhokoliv dalšího komentáře.

V praxi to tak znamená, že sedmigólový střelec bude Baníku chybět v Českých Budějovicích (sobota 10. února, 15 hodin), doma s Plzní (úterý 13. února, 18 hodin) a v Mladé Boleslavi (sobota 17. února, 15 hodin). Nejdříve si tak zahraje o týden později 24. února ve Zlíně (15 hodin). „I v klubu se tím ale ještě chceme zabývat,“ naznačil Mikloško, že distanc nemusí být jediným trestem.

Pro slezský klub to však nebyl jediný trest. Další zařídili fanoušci použitím pyrotechniky, které vedlo k přerušení, v předchozím utkání v Hradci Králové. Baník zaplatí 40 tisíc korun. Za pronesení a použití pyrotechniky při nedělním střetnutí se Slavií, čímž se klub dopustil porušení povinností pořadatele, bylo navíc zahájeno další disciplinární řízení. Tomu se nevyhne ani hostující klub.