/VIDEO, FOTOGALERIE/ „V neděli v pět deset, sraz u Baníku…“ Těmito slovy začíná slavná píseň Jaromíra Nohavici „Fotbal“. Ostravský klub si z ní vzal příklad, a byť ne v neděli, nýbrž ve čtvrtek, uspořádal originální akci. Na zrekonstruovaném stadionu na Bazalech pozval 450 držitelů permanentních vstupenek, aby viděli obměněný A-tým pohromadě a hlavně diskutovali s nejvyšším vedením, včetně majitele Václava Brabce, nebo s trenérem Pavlem Hapalem.

Otevření sezóny 2023/24 Baníku Ostrava i s fanoušky na Bazalech. | Video: David Hekele

Nejvyšší muž slezského klubu byl na debatu natěšený. „Tyto formáty mě baví, mám rád Baník i lidi, došlo k velké přestavbě, tak chci vidět, jak posily vlastně vypadají, protože se mi začínají plést,“ řekl s úsměvem Deníku ještě před začátkem, kdy si fanoušci i s nastoupenými hráči zazpívali chorály.

Na pódiu hrací plochy před tribunou mu kromě Hapala dělali parťáky výkonný ředitel Michal Bělák, sportovní ředitel Luděk Mikloško, šéf marketingu a PR Matěj Šturala a kabinu zastupoval kapitán Jiří Fleišman.

Pochopitelně velkým tématem bylo léto, během něhož nastaly v kádru A-týmu početné změny. „Sám jsem byl překvapený, jak jsme se rozjeli. Já odjel na týden na dovolenou a Michal s Luďkem se trochu urvali,“ rozesmál Brabec publikum. „I já to kvitoval, protože po té minulé neúspěšné sezoně jsme museli něco změnit. Snad se to povedlo k lepšímu,“ zadoufal Václav Brabec.

Mikloško fanouškům popsal proces přestupu a ocenil práci zejména Michala Běláka. „Ta nejdůležitější je na něm. Kontaktuje kluby, hráče, agenty. Měsíc jsme byli zahlcení. Když jsem za ním přišel do kanceláře, nevěděl jsem, kam si stoupnout, jak tam ležely papíry a smlouvy všude možně,“ vzpomněl si Mikloško.

„Já doufám, že takových přestupních oken už moc nebude. Za tak krátkou dobu to bylo náročné,“ shrnul v krátkosti Bělák s tím, že nesložitější byl příchod útočníka Filipa Kubaly, byť bez výstupní klauzule by nejspíš do Baníku z Hradce Králové nepřišel.

Akce po názvem „Ve čtvrtek v pět deset“ setkání vedení s fanoušky FC Baník Ostrava, 20. července 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Když ale zavzpomínám, tak po jarní remíze v Pardubicích jsme měli malou roztržku, po které Michal říkal, že Luděk hráče vybere, on sám zařídí, a já zaplatím,“ vybavil si Brabec. „Sám koukám, jak se vše změnilo. V Polsku na soustředění jsem se musel ptát, kdo je kdo. Rigo jako Madleňák, Kpozo jako Tanko, všichni jsou si podobní,“ líčil dál. „Asi ale šlo o nejkomplikovanější a nejsložitější přestupní období za dobu, kdy jsem v Baníku, takže věřím, že se za něj posily budou rvát,“ přiznal majitel.

SNAD TO NESLEDUJE MANŽELKA

Obměněný tým s řadou zahraničních hráčů skýtá i určitá úskalí. Zejména pro hráče, kteří úplně nevládnou angličtině. Jako kapitán Jiří Fleišman. „Sedím vedle Filipa Kaloče, který vše překládá,“ podotkl. „Já rozumím, jen neumím mluvit, takže se s nimi nemůžu moc bavit. Jinak žádný problém. A i kluci se chtějí učit náš jazyk. Sprosté základy umí od prvního tréninku. Někdy se ale zasmějeme, protože jim to nejde,“ vytáhl Fleišman. Vzápětí si ale udělal srandu sám ze sebe. „Já se učím anglicky, zkouším si s nimi povídat, a to se pak smějí oni mě,“ vtipokoval kapitán.

Přítomné překvapila otázka na „podprsenky“, tedy vesty, které hráči nosí pod dresem, díky čemuž mají trenéři k dispozici řadu dat o běhu a pohybu svých svěřenců. „Je to pro nás důležité. Ale zvažovali jsme, že to klukům dáme i domů, protože to ví, kde se pohybujete, rychlosti a tak. Mít to doma, tak víme, co dělají po večerech,“ navrhl trenér Pavel Hapal.

„S tím jsme nesouhlasili,“ opáčil Fleišman. „Já doufám, že to nesleduje moje manželka, jinak začnu nosit podprsenku,“ přidal se Václav Brabec a opět rozesmál fanoušky.

Probíraných témat ale byla spousta. Fanoušci se ptali na termíny jako opce, opce na přestup, předkupní právo, právo zpětného odkupu, dotazy padaly na budoucnost B-týmu, televizní práva na vysílání ligy, sektor mladého chachara, dresy, partnery, spolupráci či konkurenci s Chachar Wear, či rozlučku Jana Laštůvky. Sám majitel pak otevřel problematiku, která je nejžádanější – stadion.

Akce po názvem „Ve čtvrtek v pět deset“ setkání vedení s fanoušky FC Baník Ostrava, 20. července 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A to u tématu permanentek, kterých má Baník prodáno již přes pět tisíc. „Přemýšlel jsem o tom, co Baník potřebuje. Jasně, peníze hrají velkou roli, ale nejsou vše. Musíte mít týmovost, chemii, štěstí. Nám ale chybí stadion,“ hlesl za potlesku tribuny.

„Stadion, kde byste byli víc vidět, byli byste našim dvanáctým hráčem a pomohli k úspěchu. Pak věřím, že když ho budeme mít, tak permanentek může být i deset tisíc. Je to hudba budoucnosti, ale věřím, že bude,“ zasnil se Brabec. „Hlavní je ale pro mě zájem fanoušků, že jim na Baníku záleží. To je nejvíc,“ doplnil.

Problém je stále stejný: místo. „Líbilo by se mi Masarykovo náměstí,“ nadhodil Brabec. „Aspoň by tam byli lidi,“ zmínil moderátor. „Divil jsem se, když mi fanoušci řekli, že by radši stadion, než titul. Hodně o tom přemýšlím, a budu rád, když se mi podaří ho započít. A když mi bude dáno, tak ho i jednou dokončím,“ zasnil se Václav Brabec.

Zaskočil ho dotaz na to, proč je aktuálně Městský stadion ve Vítkovicích natřený načerveno, nikoli modře. „Pošlete dopis na radnici, proč je červený, ne modrý. A proč je atletický,“ odpověděl.

A co by si přál do nové sezony? „To, co ostatní tady. Ale jsem opatrný. Mám za sebou už šest sezon, a často byla příprava dobrá, těšili jsme a očekávání byla vysoká. Chci, abychom byli nahoře a byla sezona lepší, než ta minulá,“ zakončil Brabec, než zamířil k diskusi se spolkem Baník Baníku do nedalekého Parlamentu.