/ROZHOVOR/ Osmkrát to nevyšlo, podeváté ano. Fotbalisté Baníku Ostrava získali v sobotu první (a zároveň poslední) bod nad někým z elitní trojice FORTUNA:LIGY v sezoně, když remizovali na půdě třetí Plzně 1:1. A právě tento bod může být v konečném účtování velmi cenný. Toho si byl vědom také trenér Pavel Hapal. „Možná jsme z toho mohli vytěžit i víc, ale chybělo nám víc odvahy. Na druhé straně jsme mohli i prohrát, protože nás podržel Lety (Letáček) při té jedné situaci,“ řekl kouč v momentě, kdy rozhodne příští neděli poslední kolo nadstavby, v němž do Ostravy přijede Slovácko. Konkurenční Mladá Boleslav hraje na Slavii.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Jak hodnotíte zápas v Plzni?

Ačkoli jsme urvali první bod v nadstavbě, jsem trochu zklamaný. Měli jsme první velkou šanci v úvodu utkání, kdy Buchtič (Buchta) trefil gólmana. Asi remíza je zasloužená, nicméně pro nás podle dnešních výsledků může hrát důležitou roli, ale chtěli jsme vyhrát a to se nepovedlo. Věřím, že do posledního zápasu se mužstvo semkne. Myslím tím, že bude hrát s větší odvahou, s větším úsilím, ale to bude naše práce, abychom je dostali do maximálního výkonu a dokázali to doma urvat. I když to nemáme ve svých rukou, tak věřím, že pokud svůj zápas zvládneme, tak bychom na čtvrtém místě mohli skončit, protože Boleslav hraje na Slavii.

Z tribuny se zdálo, že až po vstřeleném gólu jste chytili tempo a zvýšili agresivitu. Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Možná je to z velkého respektu k soupeři. Přece jen Plzeň je jedním ze tří nejlepších týmů české ligy, tak možná z toho důvodu. K tomu někteří hráči nehrají pravidelně, nastoupili po delší době, protože máme zdravotní problémy i karty. Museli jsme proto zaimprovizovat, jelikož kádr nemáme až tak široký. Jak jsem řekl, chybělo víc odvahy. To jsme celý týden klukům říkali, protože ve druhé půli na Spartě jsme s odvahou hráli a bylo to cítit. Soupeř byl nervózní, bál se o výsledek. Tady jsme hráli s respektem, možná jsme čekali, jestli to někdo náhodou vezme na sebe. Třeba kdybychom dali první gól, zápas by se vyvíjel jinak. Získali bychom víc sebedůvěry. Takhle to byl z naší strany opatrný zápas, měli jsme se dopředu tlačit víc. Víc kvality, víc přesnosti, víc odvahy…

Pavel Hapal.Zdroj: FC Baník Ostrava

Jak moc mrzel inkasovaný gól, k němuž pomohlo i zranění Davida Lischky?

Myslím si, že Lišák si ten balón špatně přebral, čímž udělal chybu. Pak to chtěl hasit a asi ho potáhl zaďák (zadní stehenní sval), takže nám vypadl. Uvidíme, jak to bude vážné, ale byla to komplikace. Dostali jsme gól, prohrávali 0:1, a věděli jsme, že s tím musíme něco udělat. Podařilo se nám po pěkné akci vyrovnat, ale navázat jsme už nedokázali. Gól jsme dali jen z ofsajdu.

Většinou dochází k přerušení akce, protože fakt, že Lischka vypadl ze souboje kvůli zranění, byl klíčový moment….

Kdyby tu situaci měli hráči před sebou, možná bych věřil, že to zakopnou do autu, nebo přeruší. Ale od toho je na hřišti pan rozhodčí, který hru nechal plynout, pokračovat a podle mě to bylo správné. Jak jsem řekl, hráči už to měli za sebou. To by musel někdo vzít na sebe a míč odkopnout. Bylo by to samozřejmě gesto fair play, ale soupeři to nechci a nebudu vyčítat, ta situace byla těžká. Navíc nešlo ani o střet hlavami, nebylo tam bezprostřední ohrožení zdraví. Tím spíš si myslím, že jsme balon měli lépe přebrat, nebo odehrát do bezpečí. Nemuselo k tomu dojít.

Z titulu se definitivně raduje Sparta. Zaslouženě podle vás?

Nasbírala nejvíce bodů, tak asi ano. Zaslouženě jsou na prvním místě. Hrálo se to až skoro do konce. V předposledním kole titul uhráli, takže nezbývá, než jim pogratulovat. Myslím si, že ho mají zaslouženě.