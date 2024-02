/FOTOGALERIE/ Sedm soutěžních zápasů, pět porážek a dvě remízy. Pětiměsíční čekání fotbalistů Baníku Ostrava na výhru v domácím prostředí Městského stadionu ve Vítkovicích pokračuje. Negativní sérii neukončil ani sobotní duel 22. kola FORTUNA:LIGY proti pražským Bohemians, v němž hosté – byť oslabení po červené kartě – v závěru po rohu odpověděli hlavičkou Davida Hufa na trefu jmenovce Buchty a Slezané tak po remíze 1:1 opět ztratili.

Baník Ostrava - Bohemians (22. kolo F:L, 1. gól) | Video: Jakub Nohavica

Vedení, několik dalších šancí, hra dlouho vesměs pod kontrolou, byť si Letáček musel poradit s penaltou Matěje Hybše, ale vše posléze umocněné vyloučením útočníka hostů Davida Puškáče. Mimochodem, u obou těchto momentů hrál důležitou roli obránce Jan Juroška. I přes zranění Ewertona, které by nemuselo být vážné, se dalo říct, že tohle je vyhraný zápas, který se pustit nedá.

Tým Pavla Hapala ale ukázal, že lze. V závěrečné čtvrthodině zbytečně zalezl, přenechal aktivitu soupeři, k čemuž možná přispěla i střídání. Hlavně to, když místo ofenzivního esa Quadriho Adedirana, jenž byl schopen udržet míč, a být nebezpečný, přišel na hřiště spíše defenzivní Eldar Šehič. První ligový start si v závěru připsal záložník Radim Šudák. Pasivita pak byla potrestána.

Kouč Baníku o ztrátě: Vypadli jsme z role, chyběl druhý gól. Co stav Ewertona?

S šancí Kadlece i hlavičkou Prekopa si Letáček poradil, na zakončení Hufa už však byl krátký. „Rozený střelec, je to zabiják. Má ten instinkt, ví, kde se má ve vápně postavit,“ ocenil kvality soka, s nímž se dobře zná a před výkopem se hecoval, gólman Baníku Jiří Letáček. „Mohl si to nechat na příště,“ povzdechl si.

„Sehráli to dobře. Prodloužili na přední a zavřeli zadní. Měli jsme to mít pokryté, na zadní tyči se nám tam objevil hráč skoro volný, či minimálně bráněný. Je to škoda…,“ vylíčil trenér Pavel Hapal, který se musel obejít bez tria marodů Klíma, Kubala, Rusnák.

Litoval, že jeho svěřenci nepřidali druhou branku. Ta by byla zřejmě rozhodující. Míč do sítě sice dopravili Tanko s Blažkem, ale oběma vzal radost VAR kvůli ofsajdu. „Spíš mě mrzí, že před tou vyrovnávací standardkou byl faul na Buchtiče, jeden puštěný i na Kpoza při velké šanci. Nevím, ale zdálo se mi, že v zápase byly takové drobné nuance…,“ nastínil Hapal.

Záložník Baníku Tomáš Rigo.Zdroj: Deník/Petr Kotala

VIDEO: Baník přišel v přesilovce o výhru, VAR rušil góly a vyzval k vyloučení

Baník limitovala i nepřesnost krajních obránců. Juroška i Kpozo byli v nadějných situacích, ideální finální, či předfinální přihrávku ale nedoručili. „Vyloučení nám mělo pomoct, ale opak byl pravdou. Dostali jsme s jedné standardní situace gól. Takto si nechat doma utéct body je asi nejsmutnější,“ věděl stoper Filip Blažek.

„Říkali jsme si, že už to musíme ustrážit, nemůžeme to pustit. Jedna situace, jeden roh a už jsme to lovili z naší sítě. Tohle musíme dotáhnout do vítězného konce,“ vyčítal si s tím, že čekání na úspěch na vlastní půdě od září je nepříjemné. „Doma bychom měli být silní, sbírat body a nedaří se. Doufám, že to příští zápas zlomíme,“ přál si Filip Blažek.

Přestupová zima Baníku: víc odchodů než posil. Jak to bylo s Filou, a co Sanneh?

Hapal přiznal, že tím Baník znehodnotil předchozí cennou výhru z Mladé Boleslavi. „Nevím, jestli to doma máme poslední dobou začarované, ale nemůžeme se prosadit za tři body,“ poznamenal hořce, přičemž výsledková houpačka nahoru dolů pokračuje.

„Herně to nebylo vůbec špatné, byly tam zase velmi dobré věci už odzadu, a to, co chceme hrát, jsme do hry zakomponovali, ale ty výsledky… Chtělo by to být více konzistentní,“ uvědomoval si i Jiří Letáček. „Myslím si, že je to i nezkušeností kluků. Kádr je mladý. A také kvalitou ve finálce. Přesná přihrávka, možná lepší náběh. Věřím, že se to zase zlomí na naší stranu,“ uzavřel Hapal.