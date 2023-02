Stejný hráč málem přidal i druhou branku, ovšem byl mu odmáván ofsajd. Po pauze se Baník pustil do ofenzivy s větší odvahou, byl lepší, Kaloč zaměstnal Berkovce, ale pak byla zase nebezpečná Zbrojovka. Výsledkem toho byl druhý gól Řezníčka po akci Hladíka, na což vzápětí málem navázal třetí trefou Alli.

Začátky v brance, ve škole zadní lavice. Pojezný o Baníku i upřímnosti dětí

Naději mohl dát Slezanům střídající Tijani, ale jednou mířil těsně mimo a podruhé mu míč vytáhl z čáry jmenovec v brněnských barvách. A Jaroňovu střelu chytil Berkovec. Prosadil se až deset minut před koncem Matěj Šín, na body to ale bylo málo. V závěru Berkovec zachránil při tlaku Baníku Brno proti střele Plavšiče i proti hlavičce Tijaniho.

„Největší rozdíl? Asi ve střelených brankách. Soupeř nám dal dva góly z ojedinělých akcí, a my se nebyli schopní prosadit. Trápí nás koncovka a vůbec finální fáze. Měli jsme převahu, dobré situace, ale neskórovali jsme,“ řekl kouč Baníku Pavel Hapal.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Miškovič viděn leda u střídání, zaujal jen Kaloč. Co říkáte?

„Při prvním gólu jsme byli v šestnáctce v plném počtu, ale balon nám propadl na zadní tyči a to dalo utkání ráz. Snažili jsme se to otočit, ale jak říkám, finální fáze nás trápí,“ dodal Hapal.

Zbrojovka vyhrála v lize poprvé od října. „Je to krásné, dlouho jsme čekali na vítězství, všichni nám to připomínali, snažili jsme se od toho hráče oprostit a říct jim, ať hrají, co umí. Že to přijde. Věřili jsme v tréninkový proces i hráče. Vyplatilo se to. Dobrý zápas, který měl emoce, výborná atmosféra, jiskřilo to v hledišti i na hřišti. Správné derby,“ hodnotil trenér Brna Richard Dostálek.

#clanek|7420967#

Zbrojovka Brno – Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 9. a 65. Řezníček – 80. Šín. Rozhodčí: Machálek – Horák, Mojžíš. ŽK: Endl, Berkovec, Šural – Pojezný, Plavšič, Juroška, Fleišman. Diváci: 6814.

Brno: Berkovec – Koželuh, Mo. Tijani, Šural, Granečný – Texl (90+3. Hlavica), Endl – Hladík (78. Blecha), M. Ševčík (78. Rogožan), Alli (78. Pachlopník) – Řezníček. Trenér: Dostálek.

Baník Ostrava: Laštůvka – J. Juroška, Lischka, Pojezný, Fleišman – Kaloč – Cadu (66. P. Jaroň), Buchta (66. Šín), Boula (61. Tijani), Plavšič – Ji. Klíma. Trenér: Hapal.