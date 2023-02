Vyrovnané utkání. První půle, bych řekl, že byla víceméně bez šancí z obou stran. Dostali jsme hloupý gól, propadlý míč snad po autu, centr před bránu, kde jsme neuhlídali hráče. Ve druhé půli jsme naši hru zlepšili, byli jsme kvalitnější na míči, měli jsme dobré situace, šance, ale trápí nás koncovka. Ani nejsme schopní se do ní pořádně dostat. Nakonec jsme gól vstřelili, ale i když jsme s tím něco chtěli udělat, tak charakter zápasu se nezměnil. Bylo to bojovné utkání s množstvím nepřesností a nám chyběla kvalitnější koncovka. Prostě opakování našeho minulého zápasu.

Zdálo se, že hrotový útočník Jiří Klíma musel chodit hodně do hloubi pole, aby se dostal do hry, co myslíte?

Já myslím, že jsme k centrům dostávali i v první půli, ale buď byl nepřesný, nebo nám to zablokoval první hráč, popřípadě jsme si to špatně převzali. Jirka není typově klasická devítka, spíše desítka, tedy podhrotový hráč, proto si to i hledal, ale pak nám chybí i ve vápně. Měl jednu pozici, kdy přestřelil. Holt střelecká kvalita Řezníčka je velká.

Bral byste takového útočníka?

Já si nemyslím, že by to bylo jen o útočníkovi, že by nám nedal gól. Samozřejmě Řezňa je zkušený hráč, střelec, který má už v sezoně snad dvanáct gólů. Ale spíše nám chyběla přesná přihrávka, přesný centr. V koncovce jsme byli, trefili jsme párkrát i bránu, ale bohužel je podržel i gólman. Třeba při hlavičce Tijaniho, který měl stoprocentní šanci. Nejde nám to v koncovce.

Možná vám v závěru chyběl Ladislav Almási. Nebyl schopný nastoupit aspoň na pět deset minut?

Ne, nebyl. Měl ještě zdravotní problém, tak jsme ho vůbec nebrali. Ale věřím, že bude možná za týden, i když má fyzické manko. Pokud bude vše v pořádku, tak by měl být připraven.

Co říkáte na inkasované góly? Nechybělo vám tam více důrazu?

Já se na to musím nejprve podívat, než o tom mluvit takhle z voleje. Minule jsem hodnotil utkání, a když jsem ho pak viděl, musel jsem změnit názor. Ale ano, dostáváme laciné góly, velmi laciné. Samozřejmě kdyby ten zápas byl delší dobu nula nula, tak se to mohlo překlopit na naší stranu, protože jsme měli dost předfinálních a finálních situací. Bohužel.

Udělal vám radost aspoň gól Matěje Šína?

Samozřejmě mám radost, myslím, že i pro něj je to velká věc. Škoda, že jsme nevyhráli, bylo by to radostnější. Minule v Teplicích dal první ligový gól Boula, teď Šín, ze kterého roste výborný hráč, na tréninku vypadá skvěle, tak snad v tom bude pokračovat.

Zbrojovka vás bodově vyrovnala. Jakým bude soupeřem v boji o pozici ve středu tabulky?

Gratuluji soupeři, ale nemyslím si, že by vyhrálo lepší mužstvo. Šlo o to, jak se chováte v daných situacích, a zda je proměníte, nebo ne. Brno nám dalo dvě branky po hloupých chybách. Ta druhá ani nevím, jak padla, protože jsme signalizovali ruku a ve finále inkasujeme. Musím se na to podívat. Ve finální fázi bylo Brno ale o gól lepší. Každopádně je to kvalitní soupeř. Obecně je lepší se nedívat dopředu ani dozadu, spíše sám na sebe. Je to jen o nás, protože určitou kvalitu jsme předvedli s Jabloncem i teď, ale trápí nás koncovka.

Zůstáváte z pohledu tabulky klidným, když jste ve čtyřech jarních zápasech získali jen čtyři body?

Soutěž je hrozně vyrovnaná, klidný nejsem, ani když vyhraji. Jsem pořád ostražitý. Samozřejmě teď už není čas o ničem přemýšlet, je třeba vyhrát následující utkání a uděláme pro to maximum. Ne, že bychom to teď nedělali, ale bohužel momentálně nemáme štěstí v závěru, protože situací máme dost. Vždyť v první půli jsme měli tři, nebo čtyři zakončení, ale netrefili jsme bránu.