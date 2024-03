POKUS O „DOUBLE“

Vyhrál venku, doma selhat. Tento „model“ se v případě Baníku opakoval v sezoně již několikrát. Po výhrách v Olomouci, v Teplicích, v Karviné, v Hradci Králové a v Mladé Boleslavi následovaly nezdary. Remíza s Pardubicemi, porážky s Jabloncem, Spartou a Slavií, a posledně plichta s Bohemians. „Vysvětlení pro to asi není, je nám to líto, ale věřím, že se nám to brzy podaří zlomit,“ řekl Hapal. Teď je na Baníku, aby se výhrou ve Zlíně odrazil k další možnosti na „double“, za týden hraje doma s Olomoucí.