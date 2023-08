PEVNĚJŠÍ POZICE HAPALA, ALE CO RUKOPIS?

Skončit to remízou, mít na kontě po čtyřech kolech dva body, bůhvíjaká by byla pozice trenéra Pavla Hapala. Takhle dostal kouč i celý tým trochu klidu na další práci. „Kdybychom dnes prohráli, mohly se dít všelijaké věci, ale to si do hlavy dávat nemůžu. Ani nikdy nebudu. Dělám svou práci,“ řekl šéf ostravské lavičky, přičemž první půli označil za nejlepší za dobu, kdy je v Baníku. Co však fanoušek neustále postrádá, je jasná vize, jakým směrem se hra Ostravanů vyvíjí. Schválně… Dokážete v krátkosti pojmenovat, jak se mužstvo prezentuje? Čím se snaží soupeře přehrát a porazit? Spoléhat na rychlost Buchty, Tanka a Kubaly, a že to soupeři nepřečtou, nelze donekonečna. Ano, pořád se tady vznáší fakt, že v týmu došlo k řadě změn, ale trenéři Pavel Hapal a Jiří Neček jsou na Bazalech již skoro deset měsíců.