Utkání, které navštívilo 2100 fanoušků, z nichž několik stovek bylo baníkovců, nabídlo řadu šancí na obou stranách. Zvonily tyče, činili se i brankáři. Až krátce po zahájení druhé půle se trefil Miškovič. Na pojistku si ale Baník musel počkat až do úplného závěru, kdy skóroval mladík Smékal.

„Bylo to typické pohárové utkání. Bylo těžké, než jsme se k výsledku dopracovali, protože první půle nebyla podle našich představ, jak bychom chtěli hrát. Na druhé straně jsme byli pozorní směrem dozadu, spíše mě trápí jedna šance, kterou Velvary měly do prázdné brány. Dát na 1:1, tak bychom to těžko honili,“ přiznal trenér Baníku Pavel Hapal, který vyrukoval s rozestavením se třemi obránci.

Já mluvil s Almásim! Po bypassu na Hané „tlačili“ Baník do Evropy i ve Velvarech

Navíc také s dvěma nováčky. Brankář Martin Hrubý a obránce Patrik Měkota si odbyli za A-tým soutěžní premiéru. „Přijeli jsme si pro postup, ale protože soupeř trápil Slavii, vyřadil Pardubice, tak výsledek je dobrý," dodal Hapal.

Trenér Velvar Zdeněk Hašek byl také spokojen, podle něj podali jeho tým dobrý výkon. „I tak jsme docela drželi balón, kombinovali. Snad jsme mohli být víc efektivní a ve druhé půli víc odvážní, ale hráčům poděkuji, protože ukázali, že fotbal hrát umí,“ prohlásil kouč Hašek.

VIDEO: Baník hraje ve Velvarech, dorazili i skalní fanoušci

Slovan Velvary – Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 48. Miškovič, 85. Smékal. Rozhodčí: Petřík – Hájek, Pfeifer. ŽK: Šustr – Miškovič, Juroška. Diváci: 2100.

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Šustr (80. Schneider), Drozda, Rubeš, Chábera – Richter, Kott, Havránek (67. Valenta) – Šlegl (61. Duong), Vopat. Trenér: Hašek.

Baník Ostrava: Hrubý – Měkota, Frydrych, Pojezný – Sanneh (46. Juroška), Boula, Miškovič (82. Kaloč), Šehič (84. Plavšič) – P. Jaroň (46. Smékal), Klíma (78. Tijani), Buchta. Trenér: Hapal.