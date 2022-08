Asi bych měl do Ďolíčku jezdit častěji, smál se Kuzmanovič. Litoval ztrát Baníku

„Dnes se to ale konečně povedlo s Istrou papírově dotáhnout. Věříme, že se u nás rychle adaptuje a bude posilou,“ dodal Grussmann.

Miškovič se narodil v Německu a až do šestnácti let vyrůstal a hrál v Ingolstadtu. Pak se vrátil do rodné vlasti svých rodičů a působil například v NK Osijek či Dinamu Záhřeb, ale do Ostravy přestoupil z klubu NK Istra, jenž sídlí v Pule. V uplynulém ročníku chorvatské ligy zapsal čtyři góly a čtyři přihrávky a byl třetím nejproduktivnějším hráčem svého mužstva.

„Přiznám se, že o české lize jsem až do zájmu Baníku moc nevěděl. Ale pak, když se mi ozvali, a já jsem se seznámil s klubem, jeho velkou historií a viděl tu atmosféru na jeho zápasech a úžasnou podporu fanoušků, nebylo těžké se rozhodnout, i když jsme měli i další nabídky. Těším se na novou zkušenost a věřím, že Baníku pomůžu,“ řekl Robert Miškovič.