Rýsuje se první posila? Baník by měl být blízko návratu bývalého kapitána

„S Michalem jsme byli průběžně v kontaktu a po sezoně věci nabraly na intenzitě. Náš zájem byl velký, protože je to hráč, který si dlouhodobě udržuje vysoký herní standard a hlavně je to hráč se silnou baníkovskou minulostí. Přesně takový typ hráče jsme chtěli do týmu v létě přivést a jsme rádi, že se nám to povedlo,“ řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Předloni se vydal na své první zahraniční angažmá, když podepsal tříletou smlouvu s polskou Wislou Krakov. Štaci však ukončil už letos po druhé sezoně, v níž sice vstřelil čtyři branky, ale obdržel také dvě červené karty a navíc slavný klub sestoupil z Ekstraklasy. Nyní se tedy vrací tam, kde poprvé okusil profesionální fotbal.

Papadopulos o Karviné, Baníku i kariéře: V hlavě mám jasno, láme mě ale sestup

„Vracím se po sedmi letech a opravdu se těším, v Baníku jsem doma. Baník se znovu stává silným domácím klubem, má ambice a já udělám vše, co je v mých silách, abych mu je pomohl naplnit,“ řekl Michal Frydrych.