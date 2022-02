Vylepšit se tuto statistiku nepodařilo Baníku ani na podzim, kdy je však v malém útulném stánku hostil Hradec Králové, který má zde dočasný azyl. „O této bilanci jsem ani nevěděl,“ usmál se trenér Ondřej Smetana. „Ale jen to potvrzuje, že jdeme do prostředí, kde jsou domácí silní, budeme to tam mít těžké, i když to dnes máte skoro všude,“ dodal devětatřicetiletý kouč.

K dispozici má téměř kompletní kádr, scházet bude pouze Daniel Tetour, který se však už připojil v tréninku k týmu. Zdravotně v pořádku jsou i brankář Jan Laštůvka a stoper David Lischka.

„Tímto je sestava vyřešena, víme, kdo bude a kdo ne. Konkrétně ale o složení přímo základní jedenáctky ještě jasno nemáme. Jsou tam otazníky. Bude se odvíjet od záměru a plánu,“ uvedl v pátek dopoledne pro Deník Smetana.

S podobou hráčského materiálu, který ještě mohou do konce přestupního období (do 22. února) doplnit například slávistický obránce Ladislav Takács, nebo útočník slovenských Michalovců Matej Trusa, je spokojený.

„Na podzim jsme měli kvalitní tým, bylo nás ale někdy trochu víc. Teď odešli hráči, kteří nehrávali, nebo by nenastupovali ani nyní. Došlo celkově k logické obměně, ale přišli kluci, kteří budou v základní sestavě, nebo se do ní pravidelně budou dostávat. Skoro všichni. To je změna proti podzimu,“ nastínil Ondřej Smetana.

Moc dobře si uvědomuje, jak důležitý je vstup do jara. Bez ohledu na to, že soupeřem je Mladá Boleslav, tedy tým, který by se rád na Baník dotáhl. „Myslím, že je brzy teď řešit, kolik na koho máme bodů. Zajíci se počítají až po honu, i když samozřejmě jsme si vybojovali určité pozice, které chceme minimálně ustrážit. Nebo náskok navyšovat, ještě lépe pak jít tabulkou výš,“ řekl kouč.

Od Boleslavi čeká kombinační fotbal. „To vychází z hráčů jako Matějovský, Suchý, Karafiát, chtějí hrát odzadu, hodně s míčem. V tom se nic měnit nebude. Nebezpeční budou i na křídlech, případně v útoku. Ve vápně si na Škodu, nebo Filu musíme dát pozor, pohlídat si to, napadat a nabourat jejich rozehrávku. A sami se pokusit udeřit nahoře,“ uzavřel Ondřej Smetana.