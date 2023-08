V EDENU NOVÝ TRÁVNÍK

Ostravané budou moci jako první vyzkoušet, zda se v Edenu vyplatila akce „kulový blesk“ s hrací plochou. Slavia začala minulý týden z její výměnou, na neděli by měla být nachystána. „Procházel jsem si trávník, když byla položená půlka. Vypadalo to dobře. Po dlouhé době jsem vzal za trávu a zůstala, kde má být. Intenzivně se na tom bude pracovat až do neděle, už teď je to o 90 procent lepší než předtím. Jestli se to uchytí, jak má, už v neděli bude mnohem lepší hřiště," uvedl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. „Špatný trávník byl pro Slavii nevýhodou, protože je kombinačním mužstvem,“ věděl Pavel Hapal.