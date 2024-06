Filip Blažek je na odchodu, jiný stoper však přichází. Šestadvacetiletý Matěj Chaluš se oficiálně stal novou tváří v ostravském Baníku, se kterým po příchodu ze švédského Malmö uzavřel smlouvu na tři roky. Okamžitě se tak připojil k týmu, jenž cestuje na soustředění do polské Opalenice.

O možném příchodu bývalého mládežnického reprezentanta, který na pozici středního obránce disponuje ideálními parametry (190 centimetrů), se mluvilo už dřív. Svými výkony v Liberci, kde v minulé sezoně hostoval, zaujal nejednoho zájemce. „Nebyli jsme jediní, kdo měl o Matěje zájem,“ přiznal pro klubový web šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Baník se nakonec s protistranou musel dohodnout na odstupném a k finální dohodě se podařilo dospět i díky agentovi hráče Jiřímu Müllerovi. „Byly tam i jiné kluby, ale nakonec jsme to dotáhli a Matěj se k nám připojil ještě před odjezdem do Polska. Je to jeden z postů, který jsme chtěli ještě zkvalitnit a Matěj splňuje naše kritéria,“ uvedl Mikloško.

Chaluš má i start v národním týmu. Vlize působil kromě Liberce v Mladé Boleslavi a Příbrami, v zahraničí hrál za nizozemský Groningen a Malmö, a má také pět startů v Evropské lize. Hned se tak připojil k týmu a vyrazil do Polska.

Chaluš je čtvrtou oznámenou posilou Baníku v letním přestupovém okně. Před ním klub přivedl Daniela Holzera, Erika Prekopa a Michala Fukalu, s nímž se Chaluš zná z Liberce.