Bez krajního záložníka Rudolfa Reitera se budou muset obejít již v sobotním utkání 5. kola FORTUNA:LIGY v Teplicích (16.30) fotbalisté Baníku Ostrava. Pětadvacetiletý hráč odchází na hostování do Zbrojovky Brno.

Záložník Baníku Ostrava Rudolf Reiter (v černém) odchází na hostování do Brna. Na snímku během utkání 1. ligového kola v Karviné. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Do týmu nováčka nejvyšší soutěže byl zapůjčen do konce podzimní části sezony. Reiter v dresu Baníku zasáhl do úvodních tří ligových kol v Karviné, s Českými Budějovicemi i v Jablonci. Nastoupil také do utkání 2. kola MOL Cupu ve Frenštátu pod Radhoštěm. Na jihu Moravy se hlásil ve čtvrtek 24. září.