Osmý celek minulého ročníku nejvyšší soutěže šel do utkání z plné zátěže. Hráči naběhali během týdenního soustředění na Hané zhruba 70 kilometrů. To se zřejmě projevilo i samotném klání. „Spokojen jsem jen napůl,“ začal Ondřej Smetana.

„Samozřejmě jsme to chtěli zvládnout i výsledkově, ale víme, po čem jsme do zápasu šli, co měl splnit, a to myslím i splnil. Rozhodně nám ukázal, jak jsou hráči schopni a umí pracovat po maximální zátěži a v maximální únavě. Chtěli jsme také vidět jejich charakter a přístup,“ vysvětlil Smetana účel střetnutí, které v ochozech stadionku Hanácké Slavie zhlédlo 450 platících diváků.

„Celkově zápas splnil, co jsme očekávali, byť jistě, chtěli jsme vyhrát. Bohužel to nevyšlo,“ zopakoval kouč.

Příliš výhrad neměl k výkonům posil – obránce Davida Lischky a útočníka Ladislava Almásiho. „David ukázal to, že je to fotbalista, a byť dlouho nehrál, tak pokud bude pracovat, týmu může a musí pomoci. Pokud jde o Laca, ten na tréninku celý týden prokazoval, že to bude hráč, o kterého se budeme moci opřít, bude splňovat naše parametry,“ uvedl Ondřej Smetana.

Naopak první poločas v dresu Baníku byl posledním pro holandského křídelníka Sherwina Seedorfa. „Abych to zjednodušil. Takové hráče nehledáme, potřebujeme jiný typ a tady se to nepotkalo, to se stává. Čekali jsme od něj víc, proto nás opouští,“ vysvětlil Smetana, který se vyjádřil i k mladíkům.

Přátelské utkání - SK Hanácká Slavia Kroměříž - FC Baník Ostrava, 26. ledna 2021 v Kroměříži.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Výhrady by se určitě našly, ale většina absolvovala tohle soustředění a tuto zátěž poprvé. Bylo to pro ně hodně náročné,“ věděl trenér Ostravanů.

Soustředění celkově hodnotil kladně. „Myslím, že můžeme být maximálně spokojeni. Od hotelu, přes park, který jsme hodně využívali, i zázemí na stadionu. Za týden se tu zase vracíme,“ připomněl na závěr Ondřej Smetana.

Hanácká Slavia Kroměříž – Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branky: 52. Červenka – 40. Sor. Rozhodčí: Proske. Diváci: 450.

Kroměříž: Dostál – Cupák, Červenka, Houser, Machálek, Matoušek, Sklenář, Tiahlo, Jeleček, Surynek, Ivaník. Střídali: Benedikt – Novotný, Votava, Vyhlíd, Zikmund, Žiška, Dočkal. Trenér: Červenka.

Baník 1. poločas: Budinský (20. Hrubý) – Ndefe, Svozil, Harušťák, Fleišman – Sor, Jánoš, Kuzmanovič, de Azevedo – Śmiga, Almási.

Baník 2. poločas: Hrubý – Zálešák, Pokorný, Lischka, Harušťák – Seedorf, Kaloč, Tetour, Potočný – Zajíc, Tijani. Trenér: Smetana.