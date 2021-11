Brankářská jednička a kapitán Jan Laštůvka s jistotou nebude, jelikož ve středu podstoupil drobný artroskopický zákrok zraněného kolena, kvůli němuž nemohl chytat už v neděli proti Spartě. „Proběhlo to rychle a hladce. Věřím, že brzy, v řádu dnů, začnu znovu trénovat,” řekla pro klubový web opora Baníku.

Nejasno se ovšem vznáší i nad druhou volbou, tedy Viktorem Budinským. Ten už po utkání se Spartou a svém skvělém výkonu přiznal, že po jednom z odkopů se mu ozval sval. „Ale snad to nebude nic vážného. Je třeba se chytit šance a já budu jen rád, že budu chytat,“ uvedl v rozhovoru s novináři.

Trenér Ondřej Smetana nechává vše na svém svěřenci. „Lašty dělá vše, co může, aby byl co nejdřív zpátky, to jen ukazuje, jak má ten fotbal rád. Bůďa bude, myslím si, dobrý. Nejde o nic vážného. Je to na něm, jak se bude cítit,“ vyjádřil se pro Deník devětatřicetiletý kouč. „Každopádně je to situace, kterou neovlivním, takže ji vůbec neřeším,“ dodal.

A jaké má možnosti? Trojkou za uvedeným duem je Radovan Murín, který při absencích obou brankářů kvůli covidu odchytal ligový zápas už loni v Příbrami, kde udržel nulu a Baník vyhrál 4:0. Za ním má pak Baník ještě Lumíra Číže.

„Rado má výhodu, že si to už zažil, ale když je vidím na tréninku, tak vím, že tady máme čtyři kvalitní gólmany. I když zkušenosti a osobnost Laštyho mladí kluci jen těžko dorovnají. Pokud by ale bylo třeba je nasadit, tak jim věřím, protože jsou to velmi kvalitní gólmani a kdyby nastoupili, nebude to mít vliv na náš výsledek. Nechává nás to klidnými,“ prozradil Smetana.

„Abych řekl pravdu, nechci se tím ani zatěžovat, přemýšlet nad tím, nebo se stresovat. Jak říkám, ti kluci mě nechávají svými výkony v tréninku klidným, věřím jim, proto se soustředím spíše na to, jak s Hradcem budeme hrát a jak mu vrátit porážku z poháru,“ doplnil kouč.

Od pondělí je po nemoci v tréninku také obránce David Lischka, který vynechal oba zápasy v minulém týdnu s Hradcem Králové a se Spartou. „Bral antibiotika, což není k jeho předchozí zdravotní anabázi, ale ukončil to v neděli, nicméně s ním postupujeme opatrně,“ poukázal Smetana na Lischkovy potíže se srdcem. „Bude to na něm, jak se bude cítit. Pak se rozhodneme, jestli do sestavy budeme sahat, nebo ji necháme tak. Uvidíme,“ dovysvětlil.