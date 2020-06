„To vítězství v Olomouci všem určitě psychicky pomůže. Věřím, že projev některých hráčů může být sebevědomější,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel. „Je to ale o celém týmu, aby fungoval dohromady a na hřišti jsme byli kompaktní,“ doplnil Kozel.

Pražané si budou chtít v Ostravě udržet osmibodový náskok před druhou Plzní, se kterou se střetl Baník minulý týden a prohrál 0:2.

„Slavia je trochu jiné mužstvo než Plzeň. Vyznává trochu jiný způsob hry. Snaží se být agresivnější v napadání, rychlejší v přechodu. Kondiční a rychlostní úroveň hráčů je opravdu vysoká. Z tohoto pohledu to bude velice těžké utkání,“ podotkl Kozel.

Jen parádní výkon dává Baníku šanci na bodový zisk. „Znovu platí to, co jsem říkal před Plzní, že pokud chceme uspět, je potřeba podat výkon na hranici možností,“ zdůraznil Kozel.

„Musíme být lepší v defenzivní fázi, Slavia má vpředu rychlostní typy. Musíme se také snažit eliminovat jejich přednosti, snažit se být na míči a být co nejvíce nebezpeční,“ pokračoval Kozel, který se vyjádřil také k možné sestavě soupeře.

„Uvidíme, s jakou přijedou, zatím to moc nerotovali. Hráli těžký zápas s Plzní. To jsou atributy, které se mohou do zápasu promítnout. Musíme se snažit hrát zodpovědně dozadu a být nebezpeční dopředu, což se nám třeba s Plzní moc nedařilo,“ dodal Luboš Kozel.

Ten se bude muset obejít bez vykartovaného útočníka Ondřeje Šašinky, který měl v Olomouci velký podíl na vítězství 3:2, když na první gól nahrál a druhý sám vstřelil.

Přestože oproti minulému týdnu došlo k nepatrnému navýšení kapacity osob na stadionu z 300 na 500, pro klub s tak velkým fanouškovským zázemím jako má Baník to nic neřeší.

Aktivní příznivci Baníku nadále zaujímají postoj, že se na stadion vrátí až v kompletním počtu. Klub proto využije mírného rozvolnění opatření ve prospěch partnerů.