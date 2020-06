Pražané zvítězili v osmém soutěžním duelu v řadě a upevnili si třetí místo, Ostravané zůstávají šestí. „Mám smíšené pocity. Celkově jsme nepodali špatný výkon a mohli jsme tady bodovat,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel, kterého mrzel málo vídaný výpadek mezi 24. a 33. minutou, kdy jeho mužstvo ztratilo vedení a najednou bylo o dvě branky pozadu.

„Dobře jsme začali, dali gól a měli tam další možnost. Místo abychom vedli, třeba i 2:0, tak jsme rázem 1:3 prohrávali. Soupeře jsme nechali skóre lacino otočit. Připravovali jsme se na jejich standardky, přitom po prvních dvou jsme inkasovali. Ve druhé půli jsme hráli odvážněji, dostali se do kontaktu a bylo to otevřené až do konce,“ dodal Luboš Kozel.

Sparta Praha – Baník Ostrava 3:2 (3:1)

Branky: 24. a 26. Hložek, 33. Kozák – 8. Potočný, 63. z pen. Kuzmanovič. Rozhodčí: Klíma – Kříž, Myška. ŽK: Kozák, Dočkal, Krejčí – Reiter, Laštůvka, Jánoš, Kuzmanovič, Procházka, Baroš, Stronati, Smola.

Sparta Praha: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek (46. Hanousek) – Krejčí – Karlsson (64. Trávník), Dočkal (90+6. Costa), Kanga, Hložek (90. Karabec) – Kozák (64. Tetteh). Trenér: Kotal.

Baník Ostrava: Laštůvka – Jánoš, Stronati, Procházka, Svozil, Fleišman (73. Baroš) – Reiter (78. Buchta), Jirásek (63. Lalkovič), Kuzmanovič, Potočný – O. Šašinka (78. Smola). Trenér: Kozel.