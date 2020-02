Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří se už v 6. minutě ujali vedení. Holík utekl po pravé straně, odcentroval do šestnáctky na Kubistu, který se dokázal otočit a přesně zakončit k pravé tyči. Gólmana Laštůvku připravil po 390 minutách o čistý štít.

Odpověď Baníku byla blesková. Fillo našel zprava Kuzmanoviče, a ten lehkou tečí hlavou srovnal.

Domácí měli po zbytek poločasu více ze hry, ale druhý gól už nepřidali. Proti byl totiž gólman Hrubý. Ten vytáhl na roh ránu Šašinky a následně zneškodnil také volej De Azeveda.

Baník mohl rozhodnout v 71. minutě, ale Šašinku nadvakrát vychytal skvělý Hrubý. Nejprve vyrazil jeho hlavičku z bezprostřední blízkosti, následně si poradil i z dorážkou.

HLASY TRENÉRŮ

Luboš Kozel (Baník Ostrava): "Jsem zklamaný. Ne ani tak z výkonu, ale z výsledku a z toho, že jsme ztratili dva hráče. Udělali jsme si to těžší po taktické chybě a situaci, na kterou jsme se připravovali. Soupeř nás hned ztrestal. Naštěstí jsme dokázali po hezkém centru vyrovnat. Dolehlo na nás nucené střídání Roberta Hrubého. Pak jsme hráli, co jsme chtěli, měli šance, Šašinkovi ji dvakrát chytil Hrubý. Pak nás dostal do tlaku soupeř po standardních situacích, Lašty nás podržel. Ztratili jsme body, ale bylo to dobré utkání na obou stranách. Mělo to tempo, kvalitu jsme ukázali."



Petr Rada (Jablonec): "Jsem spokojený s bodem. Začali jsme dobře, domácí byli zaskočení. Předvedli jsme dobrou akci, ale pak jsme tahali za kratší konec. Baník byl aktivnější, víc se nabízel. Vyrovnávací branku jsme mu darovali. V kabině byl vítr, jinak bychom odjeli s prohrou. Pak jsme zase od nějaké 70. minuty začali hrát my."

Baník Ostrava – Jablonec 1:1 (1:1)

Branky: 12. Kuzmanovič – 6. Kubista. Rozhodčí: Pechanec – Dobrovolný, Poživil. ŽK: Fleišman, De Azevedo – Krob, Doležal, Kubista. ČK: 90. Krob (Jablonec). Diváci: 9945.

Baník: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš (64. Kaloč), R. Hrubý (18. Jirásek) – De Azevedo (80. Smola), Kuzmanovič, Potočný – O. Šašinka. Trenér: Kozel.

Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Hübschman – T. Pilík (64. Pleštil), V. Kubista, Považanec (88. Hamalainen), Sýkora (90. Jeřábek) – Doležal. Trenér: Rada.