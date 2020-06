Trenér Baníku Luboš Kozel před zápasem připustil, že mužstvo není v ideální pohodě a věří, že se na Hané otřepe. A to se jeho svěřencům povedlo. Pochvalu zaslouží také gólman Jan Laštůvka, který po brzké vedoucí brance Jiráska zneškodnil dvě tutovky domácích, když vychytal Juliše a Gonzáleze.

"Fotbal rozhoduje efektivita a my jsme dneska byli daleko více efektivní než v těch minulých utkáních. První poločas byl hodně otevřený z obou stran. V první půli jsme z takového rychlejšího přechodu dali tři branky a ještě jsme měli další dvě situace. Ale do defenzívy nám to moc nefungovalo," přiznal Kozel.

"Mohli jsme tak děkovat Laštymu, že jsme byli ve vedení. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení a domácí už se do šancí tolik nedostávali. Škoda pro nás, že jsme některé brejkové situace nevyřešili líp," dodal Luboš Kozel, který už připravuje mužstvo na středeční domácí šlágr s vedoucí Slavií Praha.

Sigma Olomouc – Baník Ostrava 2:3 (1:3)

Branky: 34. Juliš, 90+4. Houska – 5. Jirásek, 23. O. Šašinka, 45+1. Kuzmanovič. Rozhodčí: Ardeleanu – Caletka, Hurych. ŽK: Houska, Breite, Jemelka, Hála – Jirásek, O. Šašinka.

Olomouc: Mandous – Sladký, Štěrba (46. Zahradníček), Jemelka, Vepřek (86. Zmrzlý) – Breite – P. González (68. Yunis), Houska, Chytil (78. Hála), Falta – Juliš. Trenér: Látal.

Baník Ostrava: Laštůvka – J. Pokorný, Svozil, Stronati – Kuzmanovič (87. Lalkovič), Jánoš, R. Hrubý (46. Fillo), Jirásek (83. Kaloč), Holzer – Potočný (87. Baroš), O. Šašinka (57. Smola). Trenér: Kozel.