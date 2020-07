Jednadvacetiletý Růsek pomohl v uplynulé sezoně Brnu dvanácti góly k postupu do nejvyšší soutěže. A s tou už má také zkušenosti. Během dvou sezon v ní odehrál 13 zápasů, v nichž zaznamenal jeden gól. Ten vstřelil v květnu 2018 na hřišti Teplic, kde pomohl Zbrojovce k vítězství 4:1. V lize debutoval 29. října 2016 proti Jihlavě coby sedmnáctiletý.

Růsek nastoupil ve čtvrtek do přípravy se Zbrojovkou, v pátek odehrál hodinu přípravy s Blanskem. Proti nováčkovi druhé ligy se střelecky neprosadil, po přestávce navíc soupeř dvakrát udeřil a Brno tak překvapivě prohrálo 0:2. "Víc než porážka mě mrzí výkon. Byl bezkrevný, bez emocí. Mělo to daleko k tomu, jak náš fotbal vypadal na jaře," řekl kouč Brna Miloslav Machálek.

"Věděli jsme, že když rozmělníme osu týmu do dvou jedenáctek, může to být problém, ale zápas s Blanskem nám jednoznačně ukázal, že takto bychom do ligy vstoupit nemohli," vykládal trenér Zbrojovky. "Na druhé straně je to poučné, hráčům to mohlo otevřít oči. A vidí, že pokud jsou o sobě přesvědčení, že jsou ligoví, nemusí to být vždy pravda," dodal Miloslav Machálek.