1. Co se vám vybaví, když se řekne Baník Ostrava?

2. Co byste Baníku do budoucnosti popřál?

PETR RADA, trenér Dukly Praha

Petr Rada.Zdroj: Deník / Dagmar Březinová1. Na Baník mám jen dobré vzpomínky. Zejména z dob, kdy jsem nastupoval za Duklu, nebo reprezentaci. To byla doba, kdy na tom byl Baník hodně dobře. Měl jsem tam hodně známých. Tenkrát tam byl třeba Venca Daněk, který hrál chvíli za Duklu. Další, co se mi vybaví, tak jsou bezesporu fantastičtí fanoušci, kteří neustále podporují klub a tvoří fantastická chorea. Občas to je sice za hranou, ale to je asi všude. A bez těch fanoušku, by Baník nebyl tam, kde je. Ti k němu patří.

2. Klubu přeji, ať se mu sportovně daří a ať na něj chodí fanoušci rádi, tak jako chodili dosud.