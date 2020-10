„Je pravda, že zatím nám vyšel jen zápas s Pardubicemi. Bohužel máme nevyrovnané výkony, což se potvrdilo i v Teplicích, kde nám první poločas nevyšel vůbec. V tom druhém jsme byli herně lepší, měli i šance, ale domácí po našich chybách dali dva góly a vyhráli 2:1. Je to zatím hodně málo,“ přiznal kapitán Baníku Jan Laštůvka.

Zkušený gólman si dobře uvědomuje, že obrat Slavii o body bude víc než náročné. „Všichni víme, že je Slavia silná, ale předem poraženi nejsme. Odehráli jsme s nimi dobré zápasy, za trenéra Páníka jsme je dokázali dokonce porazit. Uvidíme, jak se na nich podepíše to, že nepostoupili do Ligy mistrů. Musejí být zklamaní,“ dodal Laštůvka.

Baník se pod koučem Lubošem Kozlem doposud jeví jako omyl. „Plno hráčů nehraje tak, jak bych si přál. Změny budou,“ prohlásil Kozel. „I proti Slavii šanci máme. Měli těžší program, jistě mají v hlavách kvalifikaci o Ligu mistrů. Není snadné přepnout na domácí soutěž. Může to být naše výhoda, pravda ale leží na hřišti,“ pokračoval Kozel.

„Zase se může stát, že i když podáme výkon na hranici svých možností, nebude to stačit. Je důležité, abychom hru oproti minulému zápasu v Teplicích zlepšili, výkonnost stabilizovali a měli čisté svědomí, že jsme odevzdali maximum. Budeme se prát o to, abychom alespoň bod získali. Obrat je ale nebude snadné,“ podotkl Kozel.

Podle něj nepostup do hlavní fáze Ligy mistrů na Pražanech žádné negativní stopy nezanechá. Tedy co se fyzických sil týká. „Hráli ve středu, náš zápas je na programu v neděli. Navíc má Slavie nabitý a zároveň široký kádr. To bylo dobře vidět se Slováckem, kde bylo devět nových hráčů a ten zápas i tak vyhráli 3:0,“ uzavřel Luboš Kozel.