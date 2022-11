Devatenáctiletý záložník byl součástí povedených změn kouče Jindřicha Trpišovského. Laštůvku překonal povedenými střelami k tyči. „Jsem rád, že máme gólmany, kteří to se mnou trénují, protože se tomu věnuji. Konečně to tam spadlo,“ řekl Jurásek.

VIDEO: Na Slavii! Fanoušci Baníku jsou v Praze, přesun na stadion s policií

Prvnímu gólu ale možná předcházel nedovolený zákrok Olayinky na Ndefeho. „Z toho, jak byl zápas veden, mého pohledu během utkání i rozhovoru s Ndefem, to byl jasný faul. A vůbec se nemusel dívat na video, nikdo by mu nic neřekl. VAR ale rozhodl jinak,“ prohlásil trenér Baníku Pavel Hapal.

Podobný názor měl i stoper Michal Frydrych, který se po letech vrátil do známého prostředí. „Gigli přeskočil hráče, vypíchl mu míč, chtěl pokračovat v běhu, ale soupeř mu přišlápl nohu. Byl i ošetřovaný, takže kontakt tam byl. Snažili jsme se to rozhodčímu říct, ale k videu nešel. Záznam jsem viděl, mám i zprávy v telefonu, že to faul byl, ale neovlivníme to,“ popsal.

Béčko Baníku pomohlo, karta se obrátila. Myšlenky na odchod? Žádné, řekl Juroška

Domácí kouč Jindřich Trpišovský neměl jasno. „Hráči byli do sebe zakleslí, po celé utkání bylo těch soubojů spousta, a takhle v rychlosti to nedokážu posoudit. Chápu to, ale kdyby to VAR odvolal, my bychom se rozčilovali, že jsme přišli o gól. Nejsou to jednoduché situace na posouzení,“ odpověděl.

Hlavní rozhodčí Tomáš Batík promluvil o situaci pro 02 TV. „Po dosažení branky se to kontrolovalo. Pro mě z hrací plochy přestupek na hostujícího hráče nebyl. VAR musí celou gólovou situaci kontrolovat, nenašel tam žádné pochybení a mé rozhodnutí potvrdil," vysvětlil.

Mezi šestnácti tisíci diváky hnalo hosty několik stovek příznivců z Ostravy. „Škoda, že jsme stav 1:1 neudrželi déle. Po vyrovnaní jsem cítil, že bychom Slavii mohli potrápit ještě víc. Gól na 2:1 nás srazil,“ přiznal Frydrych, který v první půli vytáhl hlavičku Kačaraby z brankové čáry. Lingr pak trefil břevno.

Lukeš: Obrana Baníku o kus lepší, Hapal něco vymyslí i na Slavii. Sparta? Hukot!

Baník mohl skórovat Almásim a především při sólu Šehiče. „Stoprocentní šance, tam jsme měli jít do vedení,“ podotkl Hapal. „Jsem spokojený, že mužstvo odevzdalo všechno, běžecky kluci nevypadali špatně, nepropadali rychlostně ani fyzicky, ale chybělo nám víc herní kvality,“ zakončil kouč Baníku Ostrava.

Slavia Praha – Baník Ostrava 3:1 (0:0)

Branka: 53. vlastní Kaloč, 73. a 79. M. Jurásek – 58. Fleišman. Rozhodčí: Batík – Nádvorník, Paták. ŽK: Provod – Kaloč, Cadu. Diváci: 16 130.

Slavia: O. Kolář – Douděra, Kačaraba, Santos, D. Jurásek – Hromada (46. Tiéhi), Oscar (87. Kričfaluši) – Usor (69. M. Jurásek), Lingr (81. Provod), Olayinka – Jurečka (69. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Kaloč (59. Boula) – Cadu (69. Jaroň), Kuzmanovič (69. Miškovič), Tetour (84. Smékal), Šehič (84. Tijani) – Almási. Trenér: Hapal.