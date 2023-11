Deník v minulých dnech oslovil desítku fotbalových osobností, která se vyjádřila a snažily se predikovat nedělní bitvu 15. kola FORTUNA:LIGY mezi Baníkem Ostrava a pražskou Spartou. Čtyři z nich – Petr Uličný, Tomáš Řepka, Libor Sionko a Miroslav Matušovič – oběma kluby prošli. Jak oni atraktivní střet odhadují?

Atmosféra na stadionu během utkání Baník - Sparta v říjnu 2021. | Video: Deník/David Hekele

Nejstarší z uvedeného kvarteta, Petr Uličný, jako jediný fungoval u rivalů ve dvou rolích. „Proto mi asi voláte, že?“ dotáže se s úsměvem do telefonu na začátek krátkého rozhovoru třiasedmdesátiletý matador.

Ve Spartě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let hrál, Baník pak o více než dvě dekády později trénoval, za kouče Radima Kučery byl také krátce poradcem realizačního týmu. „Sparta je dobrá, kvalitní, má výborného trenéra a celkově je dál, než Baník. Hlavně individuálně,“ soudí Uličný, který v minulosti v Sigmě vedl i současného trenéra Pavla Hapala.

Policie v Ostravě je v pohotovosti, na Baník dorazí přes 800 fanoušků Sparty

„Toho mám rád,“ poznamená. „Neřekl bych, že Spartu ovlivní ten čtvrteční zápas ve Skotsku. Když dobře zregenerují, nebude to nevýhoda. Fyzicky jsou nachystaní. Kdybych měl být stručný, tak řeknu, že Sparta v Ostravě neprohraje. Tipoval bych remízu,“ míní Petr Uličný, aby následně svůj tip zdůvodnil.

„Sparta umí hrát i venku kvalitní zápasy, a i když lze čekat bouřlivé prostředí, které půjde proti ní, tak z toho se neroztřepe. Bude sebevědomá, má na své straně kvalitu a bude to o tom, jestli promění své šance. Na druhé straně Baník svou urputností a s diváky v zádech se jí bude chtít vyrovnat. Půjde o vyrovnané a remízové utkání,“ vysvětluje Petr Uličný.

MATUŠOVIČ: ČEKÁM VYROVNANÝ PRŮBĚH

Velký ohlas při přesunu z Bazalů na Letnou před lety vyvolal Miroslav Matušovič. Člen mistrovského kádru Baníku z roku 2004 a nyní televizní expert si rovněž myslí, že dění na hřišti vítkovického stadionu bude vyrovnané. „U těchto týmů to tak bývá,“ má jasno Matušovič, přičemž i on přičítá vliv možné únavě hostů po pohárovém duelu v Glasgow.

„Naproti tomu Baník po těch předchozích ztrátách získal chuť dobrým výkonem i výhrou v Karviné. To byl důležitý zápas, nicméně teď se vše maže. Já čekám vyrovnaný průběh,“ líčí.

Baníkovští chuligáni mají další velký problém. Dostihla je rvačka v Trnavě

Víc predikovat příliš nechtěl. „Rozhodnout může cokoliv, od standardní situace, po špatný vstup jednoho nebo druhého týmu do zápasu,“ přemýšlí Miroslav Matušovič. „Baník to zná právě z Karviné. I když začal velmi dobře, měl gólovky, tak pak přišel jeden protiútok a inkasoval. To jsou detaily, které mohou rozhodovat. Jak říkám, bude to vyrovnaný duel a především svátek fotbalu,“ dodává.

Vztah ke Spartě má i dvojice odchovanců Libor Sionko a Tomáš Řepka. Prvně jmenovaný měl dokonce možnost být u letenského týmu při jeho výjezdu do Skotska. „Výsledek nikdy netipuji, ale mám tušení, že Sparta odveze z Ostravy všechny tři body. Už proto, že ve Skotsku nebodovala, takže to bude chtít napravit a vrátit do mužstva dobrou náladu,“ hlásí syn ostravské legendy Rostislava Sionka.

BUDE VÍC KVALITA, NEBO ROZPOLOŽENÍ?

Nemyslí si, že by čtvrtek měl něco ovlivnit. „Hráči se vyspali, neletělo se hned po zápase, a ta cesta není tak náročná. Spíš půjde o to se psychicky vyrovnat s tím, že tam nebodovali. Myslím si, že to Baník bude mít těžké,“ odhaduje Sionko s tím, že rozhodne kvalita Pražanů.

Baník střelecky zkolaboval na hřišti předposledního a podruhé v sezoně padl

„Ostrava zvedá a prostředí je tam vždy bouřlivé, bude vyprodáno, takže krásná atmosféra. V tom je malá nevýhoda Sparty, ale její kvalita rozhodne,“ opakuje Libor Sionko.

Možná nečekaně se to bije v Tomáši Řepkovi, který se netají přízní ke klubu z hlavního města. „Logicky bych měl říct, že Sparta vyhraje, ale já si myslím, že to bude velmi těžký zápas. Baník v posledních utkáních doma nevyhrává, vozí body spíše zvenku, což je paradoxní, ale jako vždy to bude vyrovnané. Jde o velký zápas, který nemá favorita,“ nechává vše otevřené.

Nakonec se ale přece jen vytasí s verdiktem a tipem. „Troufnu si říct, že to bude o prsa, ale Sparta nakonec přece jen vyhraje. Ani si nemyslím, že by ji ten čtvrtek měl jakkoliv ovlivnit. Spíše si budou chtít na Baníku spravit chuť,“ očekává Řepka.

Smetana zpět na Slovensku: Nesrovnatelné. Sparta je zranitelnější, Baník vyhraje

A co bude pro obě mužstva zásadní? „Samozřejmě jako vždy zabezpečené obrany,“ říká jednoznačně bývalý skvělý stoper a reprezentant. „Sparta určitě bude hrát zezadu, protože bez Ládi Krejčího nemá obranu na tak vysoké úrovni. Ovšem i Baník by si na to měl dávat bacha, protože také dostává prapodivné góly. A klíčoví budou rozdíloví hráči. Nemám nikoho konkrétního, ale individuality budou hrát roli. Po nějaké chybě, což je logické,“ předpovídá.

„Když to shrnu, tak rozhodovat se bude ve středu hřiště. Teoreticky také po standardních situacích, ale v tomto případě spíše ne,“ uzavírá Tomáš Řepka.