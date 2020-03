Gólman Baníku Laštůvka po výprasku od Sparty: Na hřišti jsme působili divně

/ROZHOVOR/ Byl to podvečer, na který by nejraději zapomněl. Fotbalový gólman Baníku Ostrava Jan Laštůvka musel ve středečním čtvrtfinále MOL Cupu na Spartě hned pětkrát vytahovat míč z branky. A to ještě další tři góly Pražanů bravurně chytil.

Gólman Baníku Jan Laštůvka likviduje tutovku kapitána Sparty Bořka Dočkala. | Foto: ČTK

Porážka 0:5 byla jedna z nejbolestnějších, kterou kdy Slezané na Letné utrpěli. „Zápas nám absolutně nevyšel," přiznal zkušený sedmatřicetiletý gólman, který přitom s týmem na začátku ligového jara podával velmi dobré výkony. Tři zápasy, sedm bodů, jediný inkasovaný gól a posun na čtvrté místo. Sám Laštůvka připsal dvě z celkových sedmi sezonních nul. „Každá porážka mrzí. Teď už s tím nic neuděláme. Musíme si to rozebrat, náš výkon nebyl dobrý. Působili jsme na hřišti divně. Uznávám, dostali jsme facku. Musíme si sednout na zadek a zase pracovat, abychom se udrželi v lize na špici," prohlásil Laštůvka. Gól Hancka na 1:0 ze 21. minuty si vyčítal. „Při něm jsem trochu zaspal. Podíval jsem se do světel, míč mi zmizel a já zůstal na čáře. Možná jsem mohl vyběhnout," vykládal Laštůvka, kterému nepomohla ani (ne)bránící trojice Stronati, Hrubý a Šašinka. „Ta branka je posadila na koně. Začátek od nás přitom nebyl tak špatný, ale po gólu jsme začali dělat individuální chyby, pak přišlo vyloučení a v deseti už to bylo strašně těžké," připomněl Laštůvka 61. minutu, červenou kartu pro Šašinku a proměněnou penaltu Karlssona na 3:0.





Sparta vystřelila během utkání na branku devětkrát, Baník mířil mezi tři tyče pouze dvakrát. Nejnebezpečnější byla z ostravské strany prudká rána obránce Filla z osmnácti metrů, která mířila doprostřed branky a Hečovi nenadělala žádné větší problémy. „V předešlých duelech jsme byli aktivní. Neříkám, že vždy, ale snažili jsme se víc hrát. Na Spartě jsme toho ale moc neměli, navíc jsme dělali chyby. Opravdu jsme nehráli dobře,“ uzavřel Jan Laštůvka.

