/FOTOGALERIE/ Vrchol fotbalového podzimu v Ostravě zná své datum (sobota 19. července v 15 hodin), nyní se fanoušci vědí, za jakých podmínek se dostanou na Městský stadion ve Vítkovicích. Fotbalový Baník zveřejnil detaily prodeje vstupenek na duel osmifinále MOL Cupu proti pražské Spartě.

Utkání 13. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Sparta Praha, 31. října 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Osmifinále MOL Cupu se Spartou se hraje v sobotu 19. listopadu a patří vzhledem ke své atraktivitě tentokrát do cenové Kategorie I. Prodej probíhá ve třech vlnách, dle kterých se liší i cena (viz grafika): první od 9. do 13. listopadu, druhá od 14. do 18. listopadu, třetí pak v den utkání 19. listopadu. Více informací naleznete na oficiálním webu Baníku Ostrava zde.