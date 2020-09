Navázat na výkon i výsledek proti Pardubicím (3:0) budou chtít fotbalisté Baníku Ostrava v sobotu 26. září, kdy se představí v rámci utkání 5. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Teplic. Souboj třináctého s devátým začíná na Stínadlech v 16.30 hodin.

Baník v posledních třech zápasech v Teplicích vždy bodoval. Podaří se mu to taky v sobotu 26. září 2020? Foto: Petr Kotala | Foto: Deník / Petr Kotala

„Nálada je pozitivní potom, kdy jsme zvládli utkání s Pardubicemi. Bylo to potřeba. Musíme jet se stejnou bojovou náladou do Teplic, protože na to musíme navázat a nesmí to být jen ojedinělý výkon a výsledek,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel.